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Мамардашвили – самый дорогой вратарь мира, у Лунина и Трубина одинаковая трансферная стоимость

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Выступления на ЧЕ внесли коррективы

Мамардашвили – самый дорогой вратарь мира, у Лунина и Трубина одинаковая трансферная стоимость

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Валенсии" обратил на себя внимание после Евро-2024 в составе Грузии. Сейчас его потенциальный переход оценивается в 45 млн евро. Теперь он разделяет звание самого дорогого вратаря планеты вместе с португальцем Диогу Коштой.

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Большая вероятность, что Георгий не останется в стане "летучих мышей" и еще до конца лета сменит клубную прописку. В топ-3 рейтинга также вошел итальянец Джанлуиджи Доннарумма (40 млн).

На 12-й позиции оказались 2 украинца – Андрей Лунин и Анатолий Трубин. Их текущую трансферную стоимость оценивают в 25 млн.

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Джанлуиджи Доннарумма Андрей Лунин Анатолий Трубин Диогу Кошта Георгий Мамардашвили
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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