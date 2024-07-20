Мамардашвили – самый дорогой вратарь мира, у Лунина и Трубина одинаковая трансферная стоимость

Голкипер "Валенсии" обратил на себя внимание после Евро-2024 в составе Грузии. Сейчас его потенциальный переход оценивается в 45 млн евро. Теперь он разделяет звание самого дорогого вратаря планеты вместе с португальцем Диогу Коштой.

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Большая вероятность, что Георгий не останется в стане "летучих мышей" и еще до конца лета сменит клубную прописку. В топ-3 рейтинга также вошел итальянец Джанлуиджи Доннарумма (40 млн).

На 12-й позиции оказались 2 украинца – Андрей Лунин и Анатолий Трубин. Их текущую трансферную стоимость оценивают в 25 млн.