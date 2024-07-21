Санчо впервые с прошлого лета вышел на поле в футболке МЮ
Джейдон появился в спарринге
Faisal HQ / Автор неизвестен
В субботу "красные дьяволы" победили "Рейнджерс" в товарищеском матче (2:0). Джейдон отыграл весь первый тайм, а сразу после перерыва его и еще 9 футболистов английского гранда заменили.
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Нападающий впервые сыграл в составе "Манчестер Юнайтед" с 26 августа 2023 года. Тогда он провел 31 минуту в поединке АПЛ против "Ноттингем Форест" (3:2).
В январе Санчо вернулся в дортмундскую "Боруссию" на правах краткосрочной аренды. Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон оформил 5 результативных действий в 21 встрече и помог "шмелям" добраться до финала ЛЧ.
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