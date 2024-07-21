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Санчо впервые с прошлого лета вышел на поле в футболке МЮ

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Джейдон появился в спарринге

Санчо впервые с прошлого лета вышел на поле в футболке МЮ

Faisal HQ / Автор неизвестен

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В субботу "красные дьяволы" победили "Рейнджерс" в товарищеском матче (2:0). Джейдон отыграл весь первый тайм, а сразу после перерыва его и еще 9 футболистов английского гранда заменили.

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Нападающий впервые сыграл в составе "Манчестер Юнайтед" с 26 августа 2023 года. Тогда он провел 31 минуту в поединке АПЛ против "Ноттингем Форест" (3:2).

В январе Санчо вернулся в дортмундскую "Боруссию" на правах краткосрочной аренды. Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон оформил 5 результативных действий в 21 встрече и помог "шмелям" добраться до финала ЛЧ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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