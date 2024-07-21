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Сампаоли: Дембеле играет как "аутист": он сам начинает и завершает атаку

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Бывший тренер сборной Аргентины раскритиковал футболиста ПСЖ

Сампаоли: Дембеле играет как "аутист": он сам начинает и завершает атаку

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Экс-наставник Чили и "Севильи" указал на проблемы команды Франции.

“Другие игроки выглядят как зрители, ожидающие завершения эпизода. Они понимают, что Дембеле играет как "аутист": он сам начинает и завершает атаку. Он не умеет раскрывать потенциал партнеров, только свой собственный. В некоторой степени это касается и Мбаппе.

Во Франции отличный состав, но им приходится много бегать, а когда пространства мало, они не могут найти путь к воротам, несмотря на огромный индивидуальный талант. За неимением игроков, умеющих отдавать передачи и отсутствие комбинационной игры, команда полностью зависит от класса и выступления своих лидеров. Это не совпадает с моим видением футбола”, – утверждает специалист.

В сентябре 2023 года Хорхе покинул бразильский "Фламенго" и с тех пор не работал на привычной должности.

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Хорхе Сампаоли Усман Дембеле
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Источник:
Ouest France
Опубликовал: Александр Симченко
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