Иван Ракитич стал игроком сплитского Хайдука
Присоединился к Гаттузо и Перишичу
Фото: hajduk.hr/Автор - невідомий
"Хайдук" объявил о переходе бывшего игрока "Шальке", "Севильи", "Барселоны" и сборной Хорватии Ивана Ракитича. Контракт подписан на сезон с опцией продления еще на год. Ракитич получил одиннадцатый номер.
Ради перехода в "Хайдук", Ракитич разорвал свой контракт с саудовским "Аль-Шабабом", за который провел лишь пол сезона.
Ракитич станет самым титулованным игроком в истории хорватского чемпионата. Ракитич еще никогда не играл в Хорватии, поскольку его детство и первые профессиональные шаги происходили в Швейцарии, месте его рождения.
За "Хайдук" также играет еще один известный ветеран хорватской сборной Иван Перишич.
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