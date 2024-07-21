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Иван Ракитич стал игроком сплитского Хайдука

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Присоединился к Гаттузо и Перишичу

Иван Ракитич стал игроком сплитского Хайдука

Фото: hajduk.hr/Автор - невідомий

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"Хайдук" объявил о переходе бывшего игрока "Шальке", "Севильи", "Барселоны" и сборной Хорватии Ивана Ракитича. Контракт подписан на сезон с опцией продления еще на год. Ракитич получил одиннадцатый номер.

Ради перехода в "Хайдук", Ракитич разорвал свой контракт с саудовским "Аль-Шабабом", за который провел лишь пол сезона.

Ракитич станет самым титулованным игроком в истории хорватского чемпионата. Ракитич еще никогда не играл в Хорватии, поскольку его детство и первые профессиональные шаги происходили в Швейцарии, месте его рождения.

За "Хайдук" также играет еще один известный ветеран хорватской сборной Иван Перишич.

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Дженнаро Гаттузо Хайдук (Сплит) Иван Ракитич
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Источник:
hajduk.hr
Опубликовал: Александр Сапожников
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