Хоселу: Карвахаль больше всего заслуживает Золотой мяч

Экс-нападающий "Реала", а сейчас игрок "Аль-Гарафа", Хоселу, определился со своим фаворитом на получение награды "Золотой мяч".

"Я всегда говорил, что Карвахаль больше всего заслуживает «"Золотой мяч". Он выиграл все, что можно, забивал голы, был важным игроком, стал лучшим игроком в финале Лиги чемпионов. Это было бы более чем заслуженно", - сказал Хоселу.