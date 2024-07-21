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Хоселу: Карвахаль больше всего заслуживает Золотой мяч

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Хоселу: Карвахаль больше всего заслуживает Золотой мяч

Фото: "Реал"

Новина українською

Экс-нападающий "Реала", а сейчас игрок "Аль-Гарафа", Хоселу, определился со своим фаворитом на получение награды "Золотой мяч".

"Я всегда говорил, что Карвахаль больше всего заслуживает «"Золотой мяч". Он выиграл все, что можно, забивал голы, был важным игроком, стал лучшим игроком в финале Лиги чемпионов. Это было бы более чем заслуженно", - сказал Хоселу.

Напомним, в 2023-м году награду получил Лионель Месси. Он является рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей" (8).

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Хоселу Золотой мяч Реал (Мадрид) Аль-Гарафа Даниэль Карвахаль
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Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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