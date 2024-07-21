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Байден объявил о выходе из президентской гонки США

Общие новости

Об этом говорится в его заявлении

Байден объявил о выходе из президентской гонки США

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором говорится о снятии его кандидатуры с президентских выборов.

"Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел и сосредоточился исключительно на выполнении моих обязанностей президента в течение оставшегося моего срока", - написал Байден.

81-летний действующий президент США был уверен, что он является лучшим кандидатом от демократов для борьбы с республиканцем Дональдом Трампом, однако из-за призывов со стороны собственной партии решил снять свою кандидатуру.

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1 голосов
Источник:
Джо Байден
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.07.2024 в 22:26
Мені друг ще місяць назад казав, що Байден зніметься і замість нього буде Мішель Обама. Я до кінця не вірив). Тепер ось почалось.
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Комментарии 8
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.07.2024 в 22:26
Мені друг ще місяць назад казав, що Байден зніметься і замість нього буде Мішель Обама. Я до кінця не вірив). Тепер ось почалось.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.07.2024 в 22:06
« America has never been betterpositioned to lead than we are today.» Слышу голос обамы из подвала, диктующий старому маразматику текст.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.07.2024 в 22:27
Так навіщо тоді дебати проводили?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.07.2024 в 21:16
«сосредоточился исключительно на выполнении моих обязанностей президента в течение оставшегося моего срока» . Спасибо, не надо. Побереги себя
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ANESTEZIO (Вінниця )
21.07.2024 в 22:03
Накуй йди, під@р трампістський
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Spokoyno (Київ)
21.07.2024 в 22:03
Алекс від чого така нетерпимість... Хіба це не ознака, що обирається не той хто краще, а "в живих залишиться тільки один"! Так мешканці США краще відчувають ситуацію, утім війна на знищення опонента... То взагалі не цивілізований засіб розвитку. Може раніш нам меньше було відомо про ваші вибори... Утім вони завжди виглядали (здавалися) виборчим перегонами, а не війною хто кого. Чи ми мало знаємо і у вас , як часто у нас чи у середні віки головне будь що знищити суперника. PS Сьогодні у дітей питав COVID це прихований відхід від перегонів. Старша відповіла: "Самі ' розберуться!"
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.07.2024 в 22:15
Виталий, сколько бы я не старался здесь вам объяснить, вы не сможете всё прочувствовать/ понять и это я не пытаюсь обидеть/ унизить. Чтобы понять, нужно здесь жить ( да и наших треть страны не понимают, или ленивые подумать). Всё действительно изменилось где-то начиная с 92 года. Дебаты превратились в насмешки друг над другом. Людям больше по душе, кто красивее речи говорит… печально. Мы не можем себе позволить еще 4 года этого, страна совсем развалится.
 
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oda1979 (Запорожье)
21.07.2024 в 22:27
Шарлотка, дебил, послушай что возможный трамповский вице-президент несет. Байден в сравнении с этим клоуном адекватный чел. Трамписты идиоты на доверии
 
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