Байден объявил о выходе из президентской гонки США
Об этом говорится в его заявлении
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором говорится о снятии его кандидатуры с президентских выборов.
"Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел и сосредоточился исключительно на выполнении моих обязанностей президента в течение оставшегося моего срока", - написал Байден.
July 21, 2024
81-летний действующий президент США был уверен, что он является лучшим кандидатом от демократов для борьбы с республиканцем Дональдом Трампом, однако из-за призывов со стороны собственной партии решил снять свою кандидатуру.
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Источник:Джо Байден
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.07.2024 в 22:26
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