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Рафа Маркес официально покинул Барселону Б

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Должен возглавить сборную Мексики

Рафа Маркес официально покинул Барселону Б

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Б Рафаэль Маркес покидает команду. Об этом сообщил клуб на своем сайте.

Ранее СМИ сообщали, что 45-летний Маркес согласился присоединиться к тренерскому штабу сборной Мексики. Он должен стать ассистентом Хавьера Агирре, а с 2026 года вообще возглавить сборную.

Мексиканец провел во главе "Барселоны" Б 82 матча. Его команда одержала 40 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение.

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Рафаэль Маркес Барселона Б
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Источник:
Барселона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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