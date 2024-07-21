Рафа Маркес официально покинул Барселону Б

Главный тренер "Барселоны" Б Рафаэль Маркес покидает команду. Об этом сообщил клуб на своем сайте.

Ранее СМИ сообщали, что 45-летний Маркес согласился присоединиться к тренерскому штабу сборной Мексики. Он должен стать ассистентом Хавьера Агирре, а с 2026 года вообще возглавить сборную.

Мексиканец провел во главе "Барселоны" Б 82 матча. Его команда одержала 40 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение.