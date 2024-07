Хамес Родригес может вернуться в Европу

Хамес Родригес был большой звездой последней "Копа Америка". Колумбиец провел великолепный турнир, где в шести матчах он забил один гол и отдал шесть результативных передач. Благодаря этому результаты его сборная завоевала серебряные медали на "Копа Америка".

Сообщается, что 33-летний атакующий полузащитник собирается вернуться в европейский футбол. Игрок в ближайшее время должен расторгнуть контракт с нынешним клубом - бразильским "Сан-Паулу". Это произойдет по обоюдному согласию сторон.

???????????? James Rodriguez, set to be available as free agent terminating his contract by mutual agreement with São Paulo.



He’s set to part ways with the club after excellent Copa América.



James would love to return to European football. pic.twitter.com/zVKOlMUVNf