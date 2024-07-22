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Хамес Родригес может вернуться в Европу

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Об этом сообщает Фабрицио Романо

Хамес Родригес может вернуться в Европу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хамес Родригес был большой звездой последней "Копа Америка". Колумбиец провел великолепный турнир, где в шести матчах он забил один гол и отдал шесть результативных передач. Благодаря этому результаты его сборная завоевала серебряные медали на "Копа Америка".

Сообщается, что 33-летний атакующий полузащитник собирается вернуться в европейский футбол. Игрок в ближайшее время должен расторгнуть контракт с нынешним клубом - бразильским "Сан-Паулу". Это произойдет по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что в этом году на клубном уровне Хамес Родригес провел 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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