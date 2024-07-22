Хамес Родригес может вернуться в Европу
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
Хамес Родригес был большой звездой последней "Копа Америка". Колумбиец провел великолепный турнир, где в шести матчах он забил один гол и отдал шесть результативных передач. Благодаря этому результаты его сборная завоевала серебряные медали на "Копа Америка".
Сообщается, что 33-летний атакующий полузащитник собирается вернуться в европейский футбол. Игрок в ближайшее время должен расторгнуть контракт с нынешним клубом - бразильским "Сан-Паулу". Это произойдет по обоюдному согласию сторон.
???????????? James Rodriguez, set to be available as free agent terminating his contract by mutual agreement with São Paulo.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024
He’s set to part ways with the club after excellent Copa América.
James would love to return to European football. pic.twitter.com/zVKOlMUVNf
Добавим, что в этом году на клубном уровне Хамес Родригес провел 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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