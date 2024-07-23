Ведущие европейские лиги и Fifpro подают в суд на FIFA
Все из-за перегруженного календаря
Фото: twitter.com/fifamedia
Европейские футбольные лиги и мировой профсоюз игроков Fifpro хотят начать судебный процесс против FIFA. Об этом сообщает ВВС.
Причиной этого является невключение ФИФА национальных лиг и профсоюза футболистов в процесс утверждения международного календаря.
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"Судебный иск сейчас является единственным ответственным шагом для европейских лиг и профсоюзов игроков, чтобы защитить футбол, его экосистему", - говорится в заявлении Fifpro.
Отметим, что такое решение ФИФА нарушает законодательство Европейского Союза.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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