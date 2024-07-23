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Ведущие европейские лиги и Fifpro подают в суд на FIFA

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Все из-за перегруженного календаря

Ведущие европейские лиги и Fifpro подают в суд на FIFA

Фото: twitter.com/fifamedia

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Европейские футбольные лиги и мировой профсоюз игроков Fifpro хотят начать судебный процесс против FIFA. Об этом сообщает ВВС.

Причиной этого является невключение ФИФА национальных лиг и профсоюза футболистов в процесс утверждения международного календаря.

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"Судебный иск сейчас является единственным ответственным шагом для европейских лиг и профсоюзов игроков, чтобы защитить футбол, его экосистему", - говорится в заявлении Fifpro.

Отметим, что такое решение ФИФА нарушает законодательство Европейского Союза.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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