"Текущий календарь был единогласно утвержден Советом ФИФА". Ассоциация отреагировала на обвинения европейских лиг

Ранее сообщалось, что европейские футбольные лиги и мировой профсоюз игроков Fifpro хотят начать судебный процесс против FIFA.

ФИФА уже отреагировала на обвинения:

"Текущий календарь был единогласно утвержден Советом ФИФА, в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних консультаций, в которых приняли участие FIFPRO и лиги.

Календарь ФИФА - это единственный инструмент, обеспечивающий международному футболу возможность выживания, сосуществования и процветания наряду с внутренним и континентальным клубным футболом.

Некоторые европейские лиги, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют из коммерческих интересов, лицемеря и не считаясь со всеми остальными в мире".

