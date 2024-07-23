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"Текущий календарь был единогласно утвержден Советом ФИФА". Ассоциация отреагировала на обвинения европейских лиг

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FIFA опубликовала в Х свое заявление

"Текущий календарь был единогласно утвержден Советом ФИФА". Ассоциация отреагировала на обвинения европейских лиг

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Ранее сообщалось, что европейские футбольные лиги и мировой профсоюз игроков Fifpro хотят начать судебный процесс против FIFA.

ФИФА уже отреагировала на обвинения:

"Текущий календарь был единогласно утвержден Советом ФИФА, в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних консультаций, в которых приняли участие FIFPRO и лиги.

Календарь ФИФА - это единственный инструмент, обеспечивающий международному футболу возможность выживания, сосуществования и процветания наряду с внутренним и континентальным клубным футболом.

Некоторые европейские лиги, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют из коммерческих интересов, лицемеря и не считаясь со всеми остальными в мире".

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ФИФА
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Источник:
ФИФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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