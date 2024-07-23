"Текущий календарь был единогласно утвержден Советом ФИФА". Ассоциация отреагировала на обвинения европейских лиг
FIFA опубликовала в Х свое заявление
Ранее сообщалось, что
ФИФА уже отреагировала на обвинения:
"Текущий календарь был единогласно утвержден Советом ФИФА, в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних консультаций, в которых приняли участие FIFPRO и лиги.
Календарь ФИФА - это единственный инструмент, обеспечивающий международному футболу возможность выживания, сосуществования и процветания наряду с внутренним и континентальным клубным футболом.
Некоторые европейские лиги, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют из коммерческих интересов, лицемеря и не считаясь со всеми остальными в мире".
The current calendar was unanimously approved by the FIFA Council, which is composed of representatives from all continents, including Europe, following a comprehensive and inclusive consultation, which included FIFPRO and league bodies.— FIFA Media (@fifamedia) July 23, 2024
FIFA’s calendar is the only instrument… pic.twitter.com/kpmUItrimN
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