  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Фоменко, Штанге и семья садистов: футбольный Ирак прошел через ад в эпоху Саддама

Общие новости
Обновлено

О первом сопернике Украины на Олимпиаде-2024

Фоменко, Штанге и семья садистов: футбольный Ирак прошел через ад в эпоху Саддама

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Koji Watanabe

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это было чудо, что они отыгрались с 0:4 всего за 23 минуты.

1999 год, финал Панарабских игр, Ирак против Иордании.

Тем не менее, когда пришло время бить пенальти, из нужной пятерки вызвались всего трое. Остальные будто вросли в газон.

"Они отказывались даже смотреть на мяч, поскольку знали, что в случае неудачи их ждут пытки, если не хуже", - вспоминал Аббас Рахим Заир.

Он в тот вечер таки пошел бить — и промахнулся. А Ирак — проиграл.

Возвращение домой означало немедленный арест. Всей команде на головы одели черные капюшоны и повезли в тюрьму Аль-Радвания. Одиночные камеры — недостаточно широкие, чтобы взрослый человек мог вытянуть ноги. Одно маленькое окошко где-то очень высоко вверху.

Их заставляли отжиматься, а тем временем били электрическими кабелями. Если падал — били вдвое сильнее.

Далее их, растерзанных, заставляли лазить по 20-метровым лестницам и прыгать с них в дерьмо из багдадской канализации — конечно, они получали заражения крови, которые потом долго лечили.

И издали за этим каждый раз наблюдал старший сын Саддама Хусейна — Удей.

***

Страшная, всесильная семья садистов.

Уже 10-летнего Удэя отец брал с собой в Каср-аль-Нихайя, который за глаза называли Дворцом конца — там пытали диссидентов.

Как-то школьником Удей убил своего учителя, поскольку тот сделал ему замечание на глазах у подружки.

Единственная реакция Саддама — он сделал наследником младшего, более уравновешенного сына Кусея, а Удея отправил развлекаться в спорт. В 1984 году тот возглавил местные федерацию футбола и олимпийский комитет.

В Ираке вспоминают, что с этого дня и начались самые большие беды.

Вообще раньше Ирак был большой командой по меркам региона. Он четыре раза выиграл Кубок арабских государств, трижды — Кубок Персидского залива, а в 1985-м первым из азиатских арабов пробился на Мундиаль.

Главным человеком в местном футболе был тренер Аммо Баба — самоучка, но одаренный, пользовался уважением людей.

Понятное дело, Удей все развалил. Он наотрез отказался от спаррингов перед ЧМ-86 — мол, поражения от Бразилии или Италии повредят репутации режима. Дал добро только на матч с "Фламенго".

"У тебя такие же бутсы, как у них. Почему тогда они забили, а ты нет?" - такими были его слова после финальных 1:3. А затем игроков избили.

Как они могли выступить тогда в Мексике?

Конечно, они проиграли все три матча Бельгии, Парагваю и хозяевам, хотя и с минимальными счетами.

Ахмед Ради — вероятно, лучший игрок в истории Ирака, умерший в 2020-м от коронавируса — вспоминал, что после ЧМ игроков подстригли включая брови, посадили в одиночные камеры и приказали ждать расстрела.

***

Удей так развлекался.

Как-то в 1989-м он приказал выпустить взрослых вместо сборной U-19. ФИФА в ответ дисквалифицировала Ирак на 4 года — Хусейны назвали это мировым заговором.

Почти в то же время Йохану Кройфу приглянулся Лаит Хусейн — лучший бомбардир иракского футбола. Представьте только — он предлагал ему место в своей "Барселоне" в эпоху трех легионеров!

Конечно, Лаита не отпустили — а вот избили серьезно. Всего его сажали в тюрьму шесть раз — в 1986, 1988, 1989, 1989, 1993, 1998 и 2000 годах.

"Удей считал, что если он изобьет игрока или посадит в тюрьму, тот сделает больше, чтобы выиграть следующий матч", - говорит бывший нападающий.

Лаит не смел перечить сыну вождя, и только старый тренер Аммо Баба однажды решился. В Басре, в присутствии 50 тысяч зрителей, он прервал Удея и послал в задницу. В ответ больного сахарным диабетом старика при всех избили до полусмерти.

"Любовь иракцев спасла мне жизнь. Я знал, что Удей несколько раз просил у отца разрешения меня убить, но тот боялся бунтов".

Также однажды в 1992-м Удея попытались атаковать фанаты, что вылилось в стрельбу охраны по трибунам — трое погибло, 25 раненых.

***

Ну, а удачнее всего на Удея охотились курды.

Трижды они пытались его убить, и в 1996-м сильно покалечили. С тех пор Хусейн-младший очень хромал и, говорят, не мог в постели.

Зачем тогда он пачками выписывал проституток из России? Али Рийя, который сейчас является главредом газеты Al-Qadissiya, говорит, что "после месяца у Удея девушки выглядели, как куски мяса".

Самого Рию тоже били — и кабелями, и электродами, и чем угодно.

По его словам, он даже видел, как после невыхода на ЧМ-1994 сборная несколько недель "тренировалась" бетонными мячами.

Знал также игроков, которые подделывали справки об инвалидности, чтобы поскорее завершить карьеру.

Рийя вспоминает и Хабиба Джафара, который в обмен на разрешение играть в Катаре, высылал оттуда Удею половину зарплаты. Сын диктатора, владевшего целой страной, не гнушался копейками.

Знали ли об этом в ФИФА?

Ну, в 1997-м та присылала в Багдад комиссию, чтобы проверить слухи об избиении сборников после поражения Казахстана, но та ничего не нашла.

Тем временем представители режима в МОК, как Джаббар Аль-Хадоши, атаковали США:

"Единственное, от чего мы страдаем в Ираке, это ваше чертово эмбарго".

***

Удивительно, но в этот филиал ада на земле судьба забросила украинца.

В 1990 году Михаил Фоменко в двух матчах возглавлял сборную Ирака — и та дважды победила.

"Прием у сына Хусейна запомнился. Он посадил меня перед собой во дворце. Я смотрю, а переводчик мокрый, словно на него ведро воды вылили. После разговора я спросил, что случилось, а он сказал, мол, Удею не понравилось, что ты говоришь кратко, а я перевожу длинно. Он так приказал мне меньше говорить".

К счастью для Фоменко, Саддам как раз оккупировал Кувейт - и стало не до футбола. Он быстренько из Ирака сбежал.

Еще один наш знакомый в тех краях — Бернд Штанге, экс-тренер "Днепра". Он согласился возглавить Ирак в 2002-м — за несколько месяцев до того, как все закончилось.

Контроверсионная фигура. Штанге сделал немало добра в Украине и даже устроил пятерых иракцев на Кипре, куда впоследствии перебрался сам. Вместе с тем, Штанге сдавал коллег Штази, да и в Ираке платили ему кровавые деньги.

"Я ошибся. Думал, что войны не будет, но пришлось эвакуироваться с немецким посольством. Покидая страну, я оставил игрокам письмо, в котором написал, что надеюсь встретить их еще раз живыми, а завершил фразой из книги: "Увидимся в понедельник, на первой тренировке после войны".

В конце концов, так оно и получилось. Война была короткой.

***

Удей хорохорился, даже требовал от Джорджа Буша уйти в отставку, но тот — какой сюрприз — не услышал.

Вместо дипломатов заговорили Абрамсы, Томагавки, авиабомбы — и пришлось Саддаму прятаться в нору, где он оброс знаменитой бородой. Тем временем братья Удей и Кусей залегли на дно на севере страны.

Впоследствии писали, что курд, который их сдал, получил от США 30 млн долларов и гарантии безопасности.

Американские спецназовцы прибыли на место 22 июля 2003 года. Попытались зайти тихо, но по ним открыли огонь, поэтому пришлось подтягивать броневик. Братьев Хусейнов в одной комнате вместе с охраной разорвала в клочья противотанковая ракета TOW.

В Ираке это было как народный праздник. Люди плакали от счастья прямо на улицах — курды, сунниты, шииты.

Их внутренние разборки начались уже через пару месяцев, когда пришло время заполнить образовавшийся вакуум власти.

США глобально самоустранились — их больше интересовали месторождения нефти. Тем временем в Багдаде репрессии сменили теракты, восстала армия Махди — и как следствие снова запах смерти.

***

В полной мере не выветрился он до сих пор, хотя прошло 20 лет.

Объединенный Ирак разве что на старых, не актуальных картах.

Но были и хорошие новости тоже — футболистов и спортсменов в целом больше никто не пытал. Они поехали на Олимпиаду-2004 — и заняли там 4-е место, по дороге разбив 4:2 Португалию с Криштиану Роналду.

Более того, в 2007 году Ирак одержал самую большую победу в своей истории — выиграл Кубок Азии, одолев в финале Саудовскую Аравию.

Вдруг оказалось, что иракцы умеют играть в футбол — это садист Удей не давал команде раскрыться.

Сегодня Ирак — приличная сборная по арабским меркам. На каждом Кубке Азии он как минимум выходит из группы. Дети беженцев выросли в Скандинавии и Британии, но играют за родину родителей; федерация постоянно приглашает тренеров из Европы.

Хассанан Балаль из Iraqfootball уверяет, что это не прихоть, а шанс. За год до победного Кубка Азии-2007 на улицах Багдада религиозные фанатики убили 1683 человека, а уже в следующем сезоне - "всего" 246.

"Не политики, а футбол заставил нас почувствовать себя единой нацией. Тогда я был мал и не осознавал до конца, но он спас много невинных жизней".

По теме
yellow-arrow
Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести голкипера Мальорки
yellow-arrow
Динамо растоптало сербов в ЛЧ, Довбик перебирается в топ-клуб. Главные новости за 23 июля
yellow-arrow
"Текущий календарь был единогласно утвержден Советом ФИФА". Ассоциация отреагировала на обвинения европейских лиг
Бернд Штанге Михаил Фоменко Ирак
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости