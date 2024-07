Фоменко, Штанге и семья садистов: футбольный Ирак прошел через ад в эпоху Саддама

Это было чудо, что они отыгрались с 0:4 всего за 23 минуты.

1999 год, финал Панарабских игр, Ирак против Иордании.

Тем не менее, когда пришло время бить пенальти, из нужной пятерки вызвались всего трое. Остальные будто вросли в газон.

"Они отказывались даже смотреть на мяч, поскольку знали, что в случае неудачи их ждут пытки, если не хуже", - вспоминал Аббас Рахим Заир.

Он в тот вечер таки пошел бить — и промахнулся. А Ирак — проиграл.

Возвращение домой означало немедленный арест. Всей команде на головы одели черные капюшоны и повезли в тюрьму Аль-Радвания. Одиночные камеры — недостаточно широкие, чтобы взрослый человек мог вытянуть ноги. Одно маленькое окошко где-то очень высоко вверху.

Их заставляли отжиматься, а тем временем били электрическими кабелями. Если падал — били вдвое сильнее.

Далее их, растерзанных, заставляли лазить по 20-метровым лестницам и прыгать с них в дерьмо из багдадской канализации — конечно, они получали заражения крови, которые потом долго лечили.

И издали за этим каждый раз наблюдал старший сын Саддама Хусейна — Удей.

***

Страшная, всесильная семья садистов.

Уже 10-летнего Удэя отец брал с собой в Каср-аль-Нихайя, который за глаза называли Дворцом конца — там пытали диссидентов.

Как-то школьником Удей убил своего учителя, поскольку тот сделал ему замечание на глазах у подружки.

Единственная реакция Саддама — он сделал наследником младшего, более уравновешенного сына Кусея, а Удея отправил развлекаться в спорт. В 1984 году тот возглавил местные федерацию футбола и олимпийский комитет.

В Ираке вспоминают, что с этого дня и начались самые большие беды.

Вообще раньше Ирак был большой командой по меркам региона. Он четыре раза выиграл Кубок арабских государств, трижды — Кубок Персидского залива, а в 1985-м первым из азиатских арабов пробился на Мундиаль.

Главным человеком в местном футболе был тренер Аммо Баба — самоучка, но одаренный, пользовался уважением людей.

3⃣ days to go until #GulfCup2023...



All 3⃣ of #Iraq's Gulf Cup titles were won with Ammo Baba as manager! ???? pic.twitter.com/Q9P7gmKuSN — Iraq National Team (@IraqNT_EN) January 3, 2023

Понятное дело, Удей все развалил. Он наотрез отказался от спаррингов перед ЧМ-86 — мол, поражения от Бразилии или Италии повредят репутации режима. Дал добро только на матч с "Фламенго".

"У тебя такие же бутсы, как у них. Почему тогда они забили, а ты нет?" - такими были его слова после финальных 1:3. А затем игроков избили.

Как они могли выступить тогда в Мексике?

Конечно, они проиграли все три матча Бельгии, Парагваю и хозяевам, хотя и с минимальными счетами.

Ахмед Ради — вероятно, лучший игрок в истории Ирака, умерший в 2020-м от коронавируса — вспоминал, что после ЧМ игроков подстригли включая брови, посадили в одиночные камеры и приказали ждать расстрела.

***

Удей так развлекался.

Как-то в 1989-м он приказал выпустить взрослых вместо сборной U-19. ФИФА в ответ дисквалифицировала Ирак на 4 года — Хусейны назвали это мировым заговором.

Почти в то же время Йохану Кройфу приглянулся Лаит Хусейн — лучший бомбардир иракского футбола. Представьте только — он предлагал ему место в своей "Барселоне" в эпоху трех легионеров!

Конечно, Лаита не отпустили — а вот избили серьезно. Всего его сажали в тюрьму шесть раз — в 1986, 1988, 1989, 1989, 1993, 1998 и 2000 годах.

"Удей считал, что если он изобьет игрока или посадит в тюрьму, тот сделает больше, чтобы выиграть следующий матч", - говорит бывший нападающий.

Лаит не смел перечить сыну вождя, и только старый тренер Аммо Баба однажды решился. В Басре, в присутствии 50 тысяч зрителей, он прервал Удея и послал в задницу. В ответ больного сахарным диабетом старика при всех избили до полусмерти.

"Любовь иракцев спасла мне жизнь. Я знал, что Удей несколько раз просил у отца разрешения меня убить, но тот боялся бунтов".

Также однажды в 1992-м Удея попытались атаковать фанаты, что вылилось в стрельбу охраны по трибунам — трое погибло, 25 раненых.

***

Ну, а удачнее всего на Удея охотились курды.

Трижды они пытались его убить, и в 1996-м сильно покалечили. С тех пор Хусейн-младший очень хромал и, говорят, не мог в постели.

Зачем тогда он пачками выписывал проституток из России? Али Рийя, который сейчас является главредом газеты Al-Qadissiya, говорит, что "после месяца у Удея девушки выглядели, как куски мяса".

Самого Рию тоже били — и кабелями, и электродами, и чем угодно.

On this day, July 22nd 2003 Members of US 101st Airborne, aided by Special Forces, attacked a compound in Mosul, Iraq, killing Uday Hussein and Qusay Hussein, sons of Saddam Hussein, along with Mustapha Hussein, Qusay's 14-year old son and a bodyguard. It is widely believed that pic.twitter.com/dzxInISzvi — Eng. Nyasikera (@Arap_Nyasikera) July 22, 2023

По его словам, он даже видел, как после невыхода на ЧМ-1994 сборная несколько недель "тренировалась" бетонными мячами.

Знал также игроков, которые подделывали справки об инвалидности, чтобы поскорее завершить карьеру.

Рийя вспоминает и Хабиба Джафара, который в обмен на разрешение играть в Катаре, высылал оттуда Удею половину зарплаты. Сын диктатора, владевшего целой страной, не гнушался копейками.

Знали ли об этом в ФИФА?

Ну, в 1997-м та присылала в Багдад комиссию, чтобы проверить слухи об избиении сборников после поражения Казахстана, но та ничего не нашла.

Тем временем представители режима в МОК, как Джаббар Аль-Хадоши, атаковали США:

"Единственное, от чего мы страдаем в Ираке, это ваше чертово эмбарго".

#SaddamHussein

On this day in 1979 Saddam Hussein became 5th president of Iraq

However In 2003, USA and its allies invaded Iraq accusing Saddam of developing weapons of mass destruction and of having ties with Al-Qaeda.

He went into hiding where he was captured and hanged. pic.twitter.com/aYMtWkwn0b — Kafuluma Julius (@KafulumaJ) July 17, 2024

***

Удивительно, но в этот филиал ада на земле судьба забросила украинца.

В 1990 году Михаил Фоменко в двух матчах возглавлял сборную Ирака — и та дважды победила.

"Прием у сына Хусейна запомнился. Он посадил меня перед собой во дворце. Я смотрю, а переводчик мокрый, словно на него ведро воды вылили. После разговора я спросил, что случилось, а он сказал, мол, Удею не понравилось, что ты говоришь кратко, а я перевожу длинно. Он так приказал мне меньше говорить".

К счастью для Фоменко, Саддам как раз оккупировал Кувейт - и стало не до футбола. Он быстренько из Ирака сбежал.

Еще один наш знакомый в тех краях — Бернд Штанге, экс-тренер "Днепра". Он согласился возглавить Ирак в 2002-м — за несколько месяцев до того, как все закончилось.

Sven Goran Eriksson with then Iraq coach Bernd Stange and FA president Hussein Saeed to kick off Iraq's UK Goodwill Tour in 2004. pic.twitter.com/fLMNFkrlOm — Hassanin Mubarak (@hassaninmubarak) July 26, 2018

Контроверсионная фигура. Штанге сделал немало добра в Украине и даже устроил пятерых иракцев на Кипре, куда впоследствии перебрался сам. Вместе с тем, Штанге сдавал коллег Штази, да и в Ираке платили ему кровавые деньги.

"Я ошибся. Думал, что войны не будет, но пришлось эвакуироваться с немецким посольством. Покидая страну, я оставил игрокам письмо, в котором написал, что надеюсь встретить их еще раз живыми, а завершил фразой из книги: "Увидимся в понедельник, на первой тренировке после войны".

В конце концов, так оно и получилось. Война была короткой.

***

Удей хорохорился, даже требовал от Джорджа Буша уйти в отставку, но тот — какой сюрприз — не услышал.

Вместо дипломатов заговорили Абрамсы, Томагавки, авиабомбы — и пришлось Саддаму прятаться в нору, где он оброс знаменитой бородой. Тем временем братья Удей и Кусей залегли на дно на севере страны.

Invasion of Iraq, 2003 War on Terror and Iraq War pic.twitter.com/U5k0PGTNOY — ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@TJ4vris) May 30, 2024

Впоследствии писали, что курд, который их сдал, получил от США 30 млн долларов и гарантии безопасности.

Американские спецназовцы прибыли на место 22 июля 2003 года. Попытались зайти тихо, но по ним открыли огонь, поэтому пришлось подтягивать броневик. Братьев Хусейнов в одной комнате вместе с охраной разорвала в клочья противотанковая ракета TOW.

В Ираке это было как народный праздник. Люди плакали от счастья прямо на улицах — курды, сунниты, шииты.

Их внутренние разборки начались уже через пару месяцев, когда пришло время заполнить образовавшийся вакуум власти.

США глобально самоустранились — их больше интересовали месторождения нефти. Тем временем в Багдаде репрессии сменили теракты, восстала армия Махди — и как следствие снова запах смерти.

#OTD 2003; Operation RedDawn.



Saddam Hussain captured by US forces.

Sentenced to death in 2006.

Irak pic.twitter.com/LqWMB2tLKW — Marco Mout (@marcomout) December 13, 2023

***

В полной мере не выветрился он до сих пор, хотя прошло 20 лет.

Объединенный Ирак разве что на старых, не актуальных картах.

Но были и хорошие новости тоже — футболистов и спортсменов в целом больше никто не пытал. Они поехали на Олимпиаду-2004 — и заняли там 4-е место, по дороге разбив 4:2 Португалию с Криштиану Роналду.

Более того, в 2007 году Ирак одержал самую большую победу в своей истории — выиграл Кубок Азии, одолев в финале Саудовскую Аравию.

Вдруг оказалось, что иракцы умеют играть в футбол — это садист Удей не давал команде раскрыться.

Сегодня Ирак — приличная сборная по арабским меркам. На каждом Кубке Азии он как минимум выходит из группы. Дети беженцев выросли в Скандинавии и Британии, но играют за родину родителей; федерация постоянно приглашает тренеров из Европы.

Хассанан Балаль из Iraqfootball уверяет, что это не прихоть, а шанс. За год до победного Кубка Азии-2007 на улицах Багдада религиозные фанатики убили 1683 человека, а уже в следующем сезоне - "всего" 246.