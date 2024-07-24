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Семь голов в первом спарринге горожан. Манчестер Сити - Селтик 3:4. Видео матча и обзор голов

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Неожиданный проигрыш чемпиона АПЛ

Семь голов в первом спарринге горожан. Манчестер Сити - Селтик 3:4. Видео матча и обзор голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" потерпел минимальное поражение от "Селтика" в первом поединке своего предсезонного турне в США.

Всего за матч команды умудрились забить семь голов. Победный мяч за шотландский клуб забил Луис Пальма.

Стоит отметить, что эта встреча стала дебютной для звёздного новичка "Селтика" Каспера Шмейхеля.

Следующую товарищескую игру "Сити" проведёт 28 июля против "Милана".

Товарищеский матч

"Манчестер Сити" – "Селтик" – 3:4

Голы: Бобб 33, Перроне 46, Холанд 57 – Кюн 13, 36, Фурухаси 44, Палма 68

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Селтик (Глазго) Манчестер Сити товарищеские матчи
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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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