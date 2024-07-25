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Официально: Мусса Диаби - игрок саудовского Аль-Иттихада

Общие новости

После одного сезона в Англии, француз перебирается на Ближний Восток

Официально: Мусса Диаби - игрок саудовского Аль-Иттихада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трансферная сага вокруг 25-летнего Муссы Диаби подошла к своему концу. По данным transfermarkt, француз перешел из "Астон Виллы" в саудовский "Аль-Иттихад" за 60 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на пять лет.

"Вилланы, спасибо вам за все. Пришло время попрощаться. Я всегда делал все возможное, чтобы помочь клубу и команде, и у нас было несколько замечательных моментов, которые останутся в моей памяти. У нас был фантастический сезон, с моментами радости и счастья", - заявил в своей странице на X (твиттер) Мусса Диаби.

Добавим, что в прошлом сезоне французский вингер провел 54 матча, где отметился 10 голами и 9 ассистами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Мусса Диаби
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Источник:
Аль-Іттіхад
Опубликовал: Александр Гресь
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