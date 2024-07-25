Официально: Мусса Диаби - игрок саудовского Аль-Иттихада

Трансферная сага вокруг 25-летнего Муссы Диаби подошла к своему концу. По данным transfermarkt, француз перешел из "Астон Виллы" в саудовский "Аль-Иттихад" за 60 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на пять лет.

"Вилланы, спасибо вам за все. Пришло время попрощаться. Я всегда делал все возможное, чтобы помочь клубу и команде, и у нас было несколько замечательных моментов, которые останутся в моей памяти. У нас был фантастический сезон, с моментами радости и счастья", - заявил в своей странице на X (твиттер) Мусса Диаби.

موسى ديابي اتحادي ???? pic.twitter.com/jTLtF80IIU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне французский вингер провел 54 матча, где отметился 10 голами и 9 ассистами.