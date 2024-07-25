Официально: Мусса Диаби - игрок саудовского Аль-Иттихада
После одного сезона в Англии, француз перебирается на Ближний Восток
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трансферная сага вокруг 25-летнего Муссы Диаби подошла к своему концу. По данным transfermarkt, француз перешел из "Астон Виллы" в саудовский "Аль-Иттихад" за 60 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на пять лет.
"Вилланы, спасибо вам за все. Пришло время попрощаться. Я всегда делал все возможное, чтобы помочь клубу и команде, и у нас было несколько замечательных моментов, которые останутся в моей памяти. У нас был фантастический сезон, с моментами радости и счастья", - заявил в своей странице на X (твиттер) Мусса Диаби.
موسى ديابي اتحادي ???? pic.twitter.com/jTLtF80IIU— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне французский вингер провел 54 матча, где отметился 10 голами и 9 ассистами.
Популярное сейчас
- ЛК. Беседин, Макаренко и Пластун проиграли люксембуржцам, Пюник проиграл с удалением Вакуленко, провал Демченко
- Олимпиада-2024. Украина и Аргентина на дне. Турнирная таблица нашей группы
- ОИ-2024. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Что это было?
- Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО