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Юношеское Евро-2024. Испания в овертайме дожала Италию и вышла в финал

Общие новости
Обновлено

Теперь ждем в финале Украину

Юношеское Евро-2024. Испания в овертайме дожала Италию и вышла в финал

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На юношеском Евро U-19, который проходит в Северной Ирландии, состоялся первый полуфинальный матч турнира, в котором сошлись Испания и Италия.

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Матч выдался упорным и относительно аккуратным.

Несмотря на некоторое преимущество Испании, в основное время команды хоть на один гол так и не доиграли.

А вот в овертайме испанцы таки нашли свой шанс – на 100-й минуте забил вингер молодежки "Реала" Поль Фортуни.

Итальянцы в последние минуты пытались спасти игру, но мяч больше так и не зашел в ворота.

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1:0, Испания в финале, где ждет своего соперника.

Напомним, что во втором полуфинале сегодня в 21:00 сыграют Украина и Франция.

Италия U-19 – Испания U-19 0:1
Гол: Фортуни (100)
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Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
25.07.2024 в 18:54
Дотиснула? Це тіпа вона тиснула весь матч і дотиснула? Щось я тиску взагалі не бачив
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2
1
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
25.07.2024 в 18:54
Дотиснула? Це тіпа вона тиснула весь матч і дотиснула? Щось я тиску взагалі не бачив
Ответить
2
1

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