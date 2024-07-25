Юношеское Евро-2024. Испания в овертайме дожала Италию и вышла в финал
Теперь ждем в финале Украину
uefa.com
На юношеском Евро U-19, который проходит в Северной Ирландии, состоялся первый полуфинальный матч турнира, в котором сошлись Испания и Италия.
Матч выдался упорным и относительно аккуратным.
Несмотря на некоторое преимущество Испании, в основное время команды хоть на один гол так и не доиграли.
А вот в овертайме испанцы таки нашли свой шанс – на 100-й минуте забил вингер молодежки "Реала" Поль Фортуни.
Итальянцы в последние минуты пытались спасти игру, но мяч больше так и не зашел в ворота.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
1:0, Испания в финале, где ждет своего соперника.
Напомним, что во втором полуфинале сегодня в 21:00 сыграют Украина и Франция.
Популярное сейчас
- Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
- Командующий Нацгвардии: Через месяц-полтора россияне станут в оборону
- Олимпия - Полесье. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 25.07.2024
- Олимпийский провал и итальянский претендент на Довбика. Главные новости за 24 июля
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Комментарии 1