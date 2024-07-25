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Присоединились к Украине и еще трем сборным. Молодежка Норвегии завоевала путевку на Чемпионат мира

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Команда в серии пенальти победила сборную Турции

Присоединились к Украине и еще трем сборным. Молодежка Норвегии завоевала путевку на Чемпионат мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Норвегии по футболу среди молодежных команд завоевала путевку на Чемпионат мира.

Это произошло благодаря победе над турецкими сверстниками в серии пенальти со счетом 10:9 в матче за пятое место на юниорском Евро-2024.

Таким образом, в список европейских участников молодежного чемпионата мира добавились норвежцы, присоединившись к таким командам как: Испания, Франция, Украина и Италия.

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Источник:
sport suspilne
Опубликовал: Екатерина Власова
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