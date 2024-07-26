Неудачный день для украинского футбола, Довбик выбирает новый клуб, а Кривбасс с новым защитником. Главные новости за 25 июля

В рамках квалификации в Лигу Конференций житомирское "Полесье" на выезде встречалось против люблянской "Олимпии". Учитывая особый статус этой игры, которая стала первой для "волков" в рамках еврокубков, давления хватало и противостоять приходилось не только сопернику из Словении, но и собственным нервам.

Подопечные Имада Ашура провели все же не худший матч и в первом тайме даже имели несколько возможностей забить исторический для себя гол. Уже во второй половине встречи "Олимпия" зажала украинскую команду к воротам и смогла оформить два гола, которые с большой вероятностью выведут ее дальше. "Полесью" остается надеяться на то, что в ответном матче они смогут показать другой уровень футбола. Подробнее о том, как украинский клуб проиграл со счетом 2:0, можете почитать в нашем отчете.

Юношеская сборная Украины в полуфинале молодежного Евро противостояла главным фаворитам этого турнира, сборной Франции. Вряд ли кто-то ожидал каких-то невероятных свершений от наших футболистов, учитывая статус соперника, впрочем надежда всегда теплится, когда речь о наших соотечественниках.

Впрочем чуда не произошло и французы выиграли с минимальным счетом 1:0, единственный гол в середине второго тайма забил Атангана. Счет, который, кажется, удовлетворил всех: Франция на классе прошла в финал, а Украина показала неплохую игру, после которой точно можно сказать, что за такое не может быть стыдно.

"Кривбасс" объявил о подписании центрального защитника Александра Романчука из венгерского „Дебрецена“. Контракт 24-летнего футболиста с криворожским клубом заключен на 3 года. Это уже шестой трансфер "Кривбасса" в летнее межсезонье. Романчук - воспитанник ДЮСШ "Прикарпатье" (2010-2016). В 2017 перешел в ФК "Львов". Также он защищал цвета молодежной сборной Украины, в составе которой дебютировал 21 марта 2019 года в выездном товарищеском поединке против Эстонии (0:0). Также Александр с 2018 по 2020 годы выступал за "Динамо" U-21.

Авторитетный инсайдер Маттео Моретто сообщил новые подробности трансферной саги с участием нападающего "Жироны" Артема Довбика. "Атлетико" достиг принципиального соглашения с каталонским клубом на сумму в 40 млн евро (включая бонусы) за трансфер Довбика, но во время вчерашней встречи между представителями „матрасников“ и агентом украинского форварда стороны не достигли договоренности относительно окончательных условий контракта и отступных футболиста.

Вместе с тем, сейчас украинский нападающий имеет на руках хорошее предложение от римской "Ромы", окончательного решения пока нет.

В четверг, 25 июля, ФК "Бордо" принял решение отказаться от статуса профессионального клуба. Это означает, что все контракты с футболистами будут расторгнуты, а знаменитый тренировочный центр клуба закроется. Это решение было принято еще до того, как суд должен был принять окончательное решение относительно финансового состояния "Бордо". Руководство клуба уже уведомило об этом Французскую федерацию футбола.

Платформа Киевстар ТВ с нового сезона будет транслировать чемпионат Польши. Соответствующий анонс появился на веб-сайте платформы. В анонсе отмечается, что матчи Экстраклясы можно будет посмотреть впервые эксклюзивно на территории Украины и с украинскими комментариями.