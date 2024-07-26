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Олд Траффорд могут переименовать. Клубу нужны деньги

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В МЮ рассматривают разные варианты финансирования

Олд Траффорд могут переименовать. Клубу нужны деньги

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Операционный директор "красных дьяволов" Коллетт Рош сообщила, что для пополнения бюджета "Манчестер Юнайтед" могут продать права на название стадиона.

"Вы могли видеть спекуляции в СМИ по поводу продажи прав на название, и это были именно спекуляции. Мы должны рассмотреть все возможные варианты финансирования, но пока рано говорить о каких-то решениях. Что мы можем сделать сейчас, так это пообещать болельщикам, что мы продолжим информировать вас и будем обсуждать с вами каждый шаг на этом пути”, – отметила функционер.

"Олд Траффорд" открыли в 1910 году.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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