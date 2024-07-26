Флик: Я не так уж далек от стиля игры Барселоны, когда они преуспевали с Кройфом или Гвардиолой

Ханс-Дитер Флик сообщил, что планирует ориентироваться на легендарные коллективы "сине-гранатовых".

"Я не такой уж далекий от стиля игры, в который играли команды “Барселоны” раньше, когда они преуспевали с Кройфом или Гвардиолой. Моя идея иметь на поле команду, которая хочет показать, что она может делать с мячом и без него. Неважно, играем ли мы по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, я хочу, чтобы мы играли в хорошую, техническую игру, и чтобы все, кто смотрит матч, видели, что команда выкладывается на полную".