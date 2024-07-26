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Флик: Я не так уж далек от стиля игры Барселоны, когда они преуспевали с Кройфом или Гвардиолой

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Тренер каталонцев – о своем видении игры

Флик: Я не так уж далек от стиля игры Барселоны, когда они преуспевали с Кройфом или Гвардиолой

Фото: twitter.com/DFB_Team

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Ханс-Дитер Флик сообщил, что планирует ориентироваться на легендарные коллективы "сине-гранатовых".

"Я не такой уж далекий от стиля игры, в который играли команды “Барселоны” раньше, когда они преуспевали с Кройфом или Гвардиолой. Моя идея иметь на поле команду, которая хочет показать, что она может делать с мячом и без него. Неважно, играем ли мы по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, я хочу, чтобы мы играли в хорошую, техническую игру, и чтобы все, кто смотрит матч, видели, что команда выкладывается на полную".

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"Сейчас у нас много игроков на каждой позиции, и мы можем выбирать. Есть 30 или 31 игрок, которых мы возьмем на сборы в Америку, мы хотим увидеть их всех”, – заявил специалист.

Уже 31 июля Барселона сыграет спарринг с "Манчестер Сити" в американском турне.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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