Шахтер в первом из двух спаррингов проиграл Динамо Загреб
Завтра горняки снова сыграют с динамовцами
shakhtar.com
В пятницу, 26 июля, "
Команда Пушича перебралась из Словении в Хорватию, где сыграла первый из двух запланированных спаррингов с "Динамо" Загреб.
Составы обеих команд сегодня были довольно экспериментальными, много замен тренеры не делали (завтра играть второй матч), возможно поэтому игра вышла так себе.
Скучноватый поединок, который закончился минимальной победой хозяев – Загреб забил свой единственный гол во втором тайме после контратаки. 0:1 для "Шахтера".
В концовке "горняки" поддавили, пытались отыграться, моменты были, но не сложилось.
Завтра "горняки" все с тем же "Динамо" Загреб сыграют свой последний поединок на летних сборах, после чего команда вернется в Украину.
"Динамо" Загреб – "Шахтер" 1:0
Гол: Бакович (67)
"Шахтер": Твардовский, Винисиус, Грам, Франьич, Педро Энрике, Назарина, Педриньо (Гочолейшвили, 46), Глущенко (Лацабидзе, 76), Швед, Невертон, Эгиналду (Фарина, 46)
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