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Шахтер в первом из двух спаррингов проиграл Динамо Загреб

Общие новости
Обновлено

Завтра горняки снова сыграют с динамовцами

Шахтер в первом из двух спаррингов проиграл Динамо Загреб

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 26 июля, "Шахтер" провел свой предпоследний спарринг на летних сборах.

Команда Пушича перебралась из Словении в Хорватию, где сыграла первый из двух запланированных спаррингов с "Динамо" Загреб.

Составы обеих команд сегодня были довольно экспериментальными, много замен тренеры не делали (завтра играть второй матч), возможно поэтому игра вышла так себе.

Скучноватый поединок, который закончился минимальной победой хозяев – Загреб забил свой единственный гол во втором тайме после контратаки. 0:1 для "Шахтера".

В концовке "горняки" поддавили, пытались отыграться, моменты были, но не сложилось.

Завтра "горняки" все с тем же "Динамо" Загреб сыграют свой последний поединок на летних сборах, после чего команда вернется в Украину.

"Динамо" Загреб – "Шахтер" 1:0

Гол: Бакович (67)

"Шахтер": Твардовский, Винисиус, Грам, Франьич, Педро Энрике, Назарина, Педриньо (Гочолейшвили, 46), Глущенко (Лацабидзе, 76), Швед, Невертон, Эгиналду (Фарина, 46)

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.07.2024 в 22:01
Нешахтеры низкопробная сборная кривоногих бразил
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
26.07.2024 в 22:01
Нешахтеры низкопробная сборная кривоногих бразил
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0
2
tekutiev (донецк,Украина)
26.07.2024 в 22:30
дрочи на свой занюханный кривбасс и не гавкай чмо
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