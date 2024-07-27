Слот: Главная задача – работать с теми, кто есть. Но будет странно, если никого не подпишем

Арне Слот прокомментировал трансферную политику мерсисайдцев.

"Как я уже говорил, главная задача – работать с теми, кто есть. Жаль, конечно, что пока не все доступны, поскольку после Евро они не могут сразу начать предсезонье. Здорово, что эта ситуация дает шанс молодым игрокам – у них будет возможность сыграть во время этого турне. У нас хороший состав, поэтому к любому потенциальному новичку выдвигаются высокие стандарты".

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"У нас отличная команда и не так просто найти игрока уровнем не ниже или выше, чем нынешний состав, при этом чтобы такой игрок был доступен для трансфера. Но будет странно, если мы совсем никого не подпишем, так рано или поздно это произойдет», – сказал Слот.