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Олимпиада. Аргентина побеждает Ирак и берет 3 очка

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Вышли на первое место

Олимпиада. Аргентина побеждает Ирак и берет 3 очка

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился матч группового этапа Олиймпийских игр по футболу между сборными Аргентины и Ирака. Уверенную победу одержали номинальные хозяева. Первый тайм показал ничью на табло, но во второй части игры команда Маскерано взяла свое.

Таким образом, Аргентина берет первые очки на турнире и поднимается на 1-е место в таблице группы В. Свой матч во 2-м туре еще должны сыграть Украина и Марокко, которые выступают в этом квартете.

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Олимпийские игры-2024

27.20.2024. Лион. "Парк Олимпик Лионнез"

Аргентина - Ирак 3:1

Голы: Альмада 13, Гонду 62, Фернандес 85 - Хуссейн 45+4

Олимпиада. Аргентина побеждает Ирак и берет 3 очка - изображение 1
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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