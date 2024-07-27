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Харри Кейну – 31 год: хорошо ли вы следите за карьерой легенды Тоттенхэма? Квиз от UA-Футбол

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Харри Кейну – 31 год: хорошо ли вы следите за карьерой легенды Тоттенхэма? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

28 июля исполняется 31 год форварду мюнхенской "Баварии" Харри Кейну.

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру английского форварда, пройдя наш квиз.

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Харри Кейн квиз от UA-Футбол
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