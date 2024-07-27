Харри Кейну – 31 год: хорошо ли вы следите за карьерой легенды Тоттенхэма? Квиз от UA-Футбол
Свои результаты пишите в комментариях
Getty Images / Global Images Ukraine
28 июля исполняется 31 год форварду мюнхенской "Баварии" Харри Кейну.
Читайте такжеОбновился список главных претендентов на Золотой мяч-2024. Победитель Евро возглавил рейтинг
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру английского форварда, пройдя наш квиз.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Довбик игнорирует телефонные звонки тренера Атлетико Симеоне
- Олимпиада-2024. День 1. Расписание соревнований и выступлений украинцев
- Олимпийский провал и итальянский претендент на Довбика. Главные новости за 24 июля
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн