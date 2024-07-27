Тоттенхэм выиграл третий неофициальный турнир за 15 лет
У шпор своеобразная коллекция трофеев
Фото - BrFootball via Threads
В префектуре Токио Синдзюку состоялся матч за кубок J.League World Challenge. "Тоттенхэм" вырвал победу на 88-й минуте у японского "Виссел Кобе" (3:2). В прошлом году трофей завоевал также представитель АПЛ – "Манчестер Сити".
В 2018-м "лилово-белые" присвоили International Champions Cup. Команда финишировала первой по итогам трех матчей среди 18 клубов топ-лиг. В 2019-м лондонский коллектив обыграл в финале Audi Cup "Баварию" (2:2, 6:5 по пенальти).
Последний "настоящий" трофей "шпоры" поднимали в 2008 году. Это был Кубок лиги.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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