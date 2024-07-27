  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Тоттенхэм выиграл третий неофициальный турнир за 15 лет

Общие новости
Обновлено

У шпор своеобразная коллекция трофеев

Тоттенхэм выиграл третий неофициальный турнир за 15 лет

Фото - BrFootball via Threads

Новина українською

В префектуре Токио Синдзюку состоялся матч за кубок J.League World Challenge. "Тоттенхэм" вырвал победу на 88-й минуте у японского "Виссел Кобе" (3:2). В прошлом году трофей завоевал также представитель АПЛ – "Манчестер Сити".

Читайте такжеТоттенхэм проявляет интерес к нападающему франкфуртского Айнтрахта

В 2018-м "лилово-белые" присвоили International Champions Cup. Команда финишировала первой по итогам трех матчей среди 18 клубов топ-лиг. В 2019-м лондонский коллектив обыграл в финале Audi Cup "Баварию" (2:2, 6:5 по пенальти).

Последний "настоящий" трофей "шпоры" поднимали в 2008 году. Это был Кубок лиги.

По теме
yellow-arrow
Харри Кейну – 31 год: хорошо ли вы следите за карьерой легенды Тоттенхэма? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Слот: Главная задача – работать с теми, кто есть. Но будет странно, если никого не подпишем
yellow-arrow
Левый Берег и Минай в финале Турнира четырех, Скрипник подал в отставку. Главные новости за 26 июля
Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости