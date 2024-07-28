  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Испания всухую одолела Францию и выиграла Евро U-19

Общие новости

Триумф "Красной фурии" на всех фронтах

Испания всухую одолела Францию и выиграла Евро U-19

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seb Daly - Sportsfile/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Испании U-19 выиграла чемпионат Европы.

В финале юные пиренейцы одолели Францию, сыграв на контратаках.

Икер Браво из дубля "Реала" открыл счет в первой же опасной атаке от пиренейцев в финале — он плотно ударил низом. До этого наступали только французы, и порой вратарю "Валенсии" Раулю Хименесу было непросто.

Во втором тайме картина не изменилась. Французы продолжали осаду, но почти без опасных моментов.

Игру по итогу закрыли вингеры испанцев. Ассане Диао из "Бетиса" на 68-й минуте убежал на ворота, прострелил и спровоцировал на автогол защитника Жереми Жаке.

Ну, а Давид Мелья из "Депортиво" на 76-й минуте повторил тот же маневр и заработал красную карточку для Йони Гомиса.

Благодаря победе Испания стала рекордсменом Европы по количеству побед на чемпионатах U-19 — теперь их 12.

Также примечательно, что вчера, 27 июля, свой Евро U-19 выиграли испанские девушки. Полное доминирование.

Финал Евро U-19. Белфаст. "Виндзор Парк"

Испания U-19 — Франция U-19 — 2:0

Голы: Браво, 41, Жаке, 68 (автогол)

Испания U-19: Хименес — Переа, Симо, Гасеровский, Хулио Диас — Белаид (Сенхаджи, 81), Чема, Жерар Эрнандес — Дани Родригес (Диао, 68), Браво, Мелья (Хесус Родригес, 81)

Франция U-19: Бенги Жоао — Кумбеди (Сарр, 81), Жаке, Гомис, Сумаоро — Бенама (Амугу, 73), Эдоа — Ассумани (Мишаль, 62), Баойя (Майюлу, 62), Буабре (Нгура, 62) — Крупи

Удаление: Гомис, 76

По теме
yellow-arrow
Официально: Варан пополнил состав новичка Серии А
yellow-arrow
Тоттенхэм выиграл третий неофициальный турнир за 15 лет
yellow-arrow
Харри Кейну – 31 год: хорошо ли вы следите за карьерой легенды Тоттенхэма? Квиз от UA-Футбол
Чемпионат Европы U-19 Испания U-19 Франция U-19
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
28.07.2024 в 23:01
И даже здесь Испания выиграла. Это, какой-то пздц. Пздц хороший.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
28.07.2024 в 23:01
И даже здесь Испания выиграла. Это, какой-то пздц. Пздц хороший.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости