Испания всухую одолела Францию и выиграла Евро U-19

Сборная Испании U-19 выиграла чемпионат Европы.

В финале юные пиренейцы одолели Францию, сыграв на контратаках.

Икер Браво из дубля "Реала" открыл счет в первой же опасной атаке от пиренейцев в финале — он плотно ударил низом. До этого наступали только французы, и порой вратарю "Валенсии" Раулю Хименесу было непросто.

Во втором тайме картина не изменилась. Французы продолжали осаду, но почти без опасных моментов.

GOAL from Iker Bravo for Spain U-19 against France! pic.twitter.com/kg9b1YBgHJ