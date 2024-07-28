Испания всухую одолела Францию и выиграла Евро U-19

Сборная Испании U-19 выиграла чемпионат Европы.

В финале юные пиренейцы одолели Францию, сыграв на контратаках.

Икер Браво из дубля "Реала" открыл счет в первой же опасной атаке от пиренейцев в финале — он плотно ударил низом. До этого наступали только французы, и порой вратарю "Валенсии" Раулю Хименесу было непросто.

Во втором тайме картина не изменилась. Французы продолжали осаду, но почти без опасных моментов.

GOAL from Iker Bravo for Spain U-19 against France! pic.twitter.com/kg9b1YBgHJ — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) July 28, 2024

Игру по итогу закрыли вингеры испанцев. Ассане Диао из "Бетиса" на 68-й минуте убежал на ворота, прострелил и спровоцировал на автогол защитника Жереми Жаке.

Ну, а Давид Мелья из "Депортиво" на 76-й минуте повторил тот же маневр и заработал красную карточку для Йони Гомиса.

Благодаря победе Испания стала рекордсменом Европы по количеству побед на чемпионатах U-19 — теперь их 12.

Также примечательно, что вчера, 27 июля, свой Евро U-19 выиграли испанские девушки. Полное доминирование.

Финал Евро U-19. Белфаст. "Виндзор Парк"

Испания U-19 — Франция U-19 — 2:0

Голы: Браво, 41, Жаке, 68 (автогол)

Испания U-19: Хименес — Переа, Симо, Гасеровский, Хулио Диас — Белаид (Сенхаджи, 81), Чема, Жерар Эрнандес — Дани Родригес (Диао, 68), Браво, Мелья (Хесус Родригес, 81)

Франция U-19: Бенги Жоао — Кумбеди (Сарр, 81), Жаке, Гомис, Сумаоро — Бенама (Амугу, 73), Эдоа — Ассумани (Мишаль, 62), Баойя (Майюлу, 62), Буабре (Нгура, 62) — Крупи

Удаление: Гомис, 76