Назван лучший игрок Евро U-19. Им стал воспитанник Барселоны, выступавший за молодёжку Реала
Вскоре пополнит состав клуба из Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий молодёжной сборной Испании Икер Браво признан лучшим игроком чемпионата Европы-2024 U-19. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
19-летний форвард отметился двумя забитыми мячами в 5 матчах на Евро. Один из них был забит в финальном поединке против Франции (2:0).
Браво - воспитанник "Барселоны". В 2021 году Икер перешёл в "Байер", а уже на следующий сезон отправился в двухгодичную аренду в молодёжную команду "Реала" - "Кастилью". Этим летом испанец вернулся в Леверкузен, и в скором времени должен перейти в "Удинезе".
Iker Bravo - #U19EURO Player of the Tournament ???????? pic.twitter.com/dXekejokID— UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 28, 2024
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