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Назван лучший игрок Евро U-19. Им стал воспитанник Барселоны, выступавший за молодёжку Реала

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Вскоре пополнит состав клуба из Серии А

Назван лучший игрок Евро U-19. Им стал воспитанник Барселоны, выступавший за молодёжку Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий молодёжной сборной Испании Икер Браво признан лучшим игроком чемпионата Европы-2024 U-19. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

19-летний форвард отметился двумя забитыми мячами в 5 матчах на Евро. Один из них был забит в финальном поединке против Франции (2:0).

Браво - воспитанник "Барселоны". В 2021 году Икер перешёл в "Байер", а уже на следующий сезон отправился в двухгодичную аренду в молодёжную команду "Реала" - "Кастилью". Этим летом испанец вернулся в Леверкузен, и в скором времени должен перейти в "Удинезе".

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Источник:
UEFA U19 EURO
Опубликовал: Александр Бураков
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