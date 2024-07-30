В Норвегии могут отказаться от ВАР. Названа причина
uefa.com
Норвежская футбольная ассоциация может отказаться от системы ВАР. Об этом сообщает издание TV2.
Причиной этому послужили массовые недовольства со стороны фанатов. В частности, одна из акций пришлась на матч между "Русенборгом" и "ЛСК", который впоследствии был прерван из-за того, что на поле были брошены рыбные котлеты, дымовые шашки и теннисные мячи.
По информации источника, данный вопрос будет рассмотрен на футбольном конгрессе в марте 2025 года. Если за такое решение проголосует большинство - ВАР отменят.
До этого времени будет создана рабочая группа для дальнейшего изучения преимуществ и недостатков VAR в норвежском футболе. В группу войдут представители клуба, болельщиков, игроков, тренеров и судей.
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