В Норвегии могут отказаться от ВАР. Названа причина

Норвежская футбольная ассоциация может отказаться от системы ВАР. Об этом сообщает издание TV2.

Причиной этому послужили массовые недовольства со стороны фанатов. В частности, одна из акций пришлась на матч между "Русенборгом" и "ЛСК", который впоследствии был прерван из-за того, что на поле были брошены рыбные котлеты, дымовые шашки и теннисные мячи.

По информации источника, данный вопрос будет рассмотрен на футбольном конгрессе в марте 2025 года. Если за такое решение проголосует большинство - ВАР отменят.

До этого времени будет создана рабочая группа для дальнейшего изучения преимуществ и недостатков VAR в норвежском футболе. В группу войдут представители клуба, болельщиков, игроков, тренеров и судей.