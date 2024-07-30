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В Норвегии могут отказаться от ВАР. Названа причина

Общие новости
В Норвегии могут отказаться от ВАР. Названа причина

uefa.com

Новина українською

Норвежская футбольная ассоциация может отказаться от системы ВАР. Об этом сообщает издание TV2.

Причиной этому послужили массовые недовольства со стороны фанатов. В частности, одна из акций пришлась на матч между "Русенборгом" и "ЛСК", который впоследствии был прерван из-за того, что на поле были брошены рыбные котлеты, дымовые шашки и теннисные мячи.

По информации источника, данный вопрос будет рассмотрен на футбольном конгрессе в марте 2025 года. Если за такое решение проголосует большинство - ВАР отменят.

До этого времени будет создана рабочая группа для дальнейшего изучения преимуществ и недостатков VAR в норвежском футболе. В группу войдут представители клуба, болельщиков, игроков, тренеров и судей.

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Болельщики Норвегия VAR
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Источник:
TV2
Опубликовал: Александр Бураков
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