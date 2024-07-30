Ренн объявил о подписании чемпиона Италии

Норвежский защитник Лео Эстигор стал игроком "Ренна". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан на три сезона - до середины 2027 года.

"Я открыл для себя прекрасный стадион и сегодня я счастлив. Не могу дождаться начала сезона. Я провел два замечательных года в "Наполи", но почувствовал, что пришло время перемен, чтобы я мог продолжать получать столько игрового времени, сколько хочу.

У меня сложились очень хорошие отношения с руководством "Ренна", и я хочу взять на себя свою долю ответственности в этом спортивном проекте. Я здесь, чтобы проявить свои спортивные и человеческие качества, помочь команде и поддержать молодежь. Это новая лига, новая страна, все для меня будет новым, но я готов к этому новому вызову", - сказал новичок команды.