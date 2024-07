Опорник сборной Египта продолжит карьеру в ОАЭ

Опорный полузащитник сборной Египта Мохамед Эльнени продолжит свою карьеру в ОАЭ.

Экс-игрок "Арсенала" подписал контракт с "Аль-Джазира". Но детали договора пока остаются в тайне.

Египтянин выступал за "канониров" с 2016 года. За это время Мохамед сыграл 161 матч, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

Introducing our new superstar player ✨



The Egyptian international, Mohamed Elneny ????????????#AJC pic.twitter.com/0jfkeCXeDK