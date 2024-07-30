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Опорник сборной Египта продолжит карьеру в ОАЭ

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Детали контракта пока неизвестны

Опорник сборной Египта продолжит карьеру в ОАЭ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник сборной Египта Мохамед Эльнени продолжит свою карьеру в ОАЭ.

Экс-игрок "Арсенала" подписал контракт с "Аль-Джазира". Но детали договора пока остаются в тайне.

Египтянин выступал за "канониров" с 2016 года. За это время Мохамед сыграл 161 матч, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

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Источник:
AlJazira
Опубликовал: Екатерина Власова
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