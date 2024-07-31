Легенда Ривер Плейт возвращается на тренерский мостик
Марсело Гальярдо снова станет тренером команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Все поклонники "Ривер Плейта" дождались долгожданной новости: Марсело Гальярдо возвращается на тренерский мостик.
Как сообщает Infobae, последние детали контракта были согласованы сегодня, 31 июля. Гальярдо, самый успешный тренер в истории "Ривер Плейта", заменит Мартина Демичелиса.
Напомним, Марсело уже тренировал аргентинскую команду с лета 2014 года по декабрь 2022 год.
Специалист также возглавлял такие команды как: "Насьональ" и "Аль-Иттихад".
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Источник:Infobae
Опубликовал: Екатерина Власова
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