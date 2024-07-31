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Легенда Ривер Плейт возвращается на тренерский мостик

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Марсело Гальярдо снова станет тренером команды

Легенда Ривер Плейт возвращается на тренерский мостик

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Все поклонники "Ривер Плейта" дождались долгожданной новости: Марсело Гальярдо возвращается на тренерский мостик.

Как сообщает Infobae, последние детали контракта были согласованы сегодня, 31 июля. Гальярдо, самый успешный тренер в истории "Ривер Плейта", заменит Мартина Демичелиса.

Напомним, Марсело уже тренировал аргентинскую команду с лета 2014 года по декабрь 2022 год.

Специалист также возглавлял такие команды как: "Насьональ" и "Аль-Иттихад".

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Ривер Плейт (Аргентина) Марсело Гальярдо
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Источник:
Infobae
Опубликовал: Екатерина Власова
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