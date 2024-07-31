Издание Givemesport опубликовало рейтинг спортсменов, которые больше всего зарабатывают в Instagram

Британское издание Givemesport опубликовало рейтинг спортсменов, которые больше всего зарабатывают на своих страницах в Instagram.

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По данным исследования лидером стал португалец Криштиану Роналду, который за один пост получает более 2,6 миллиона фунтов стерлингов.

Топ-10 звезд спорта, которые зарабатывают больше всех в Instagram: