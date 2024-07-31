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Издание Givemesport опубликовало рейтинг спортсменов, которые больше всего зарабатывают в Instagram

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Криштиану Роналду снова лидирует

Издание Givemesport опубликовало рейтинг спортсменов, которые больше всего зарабатывают в Instagram

Фото: Getty Images

Новина українською

Британское издание Givemesport опубликовало рейтинг спортсменов, которые больше всего зарабатывают на своих страницах в Instagram.

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По данным исследования лидером стал португалец Криштиану Роналду, который за один пост получает более 2,6 миллиона фунтов стерлингов.

Топ-10 звезд спорта, которые зарабатывают больше всех в Instagram:

  • Криштиану Роналду (Футбол) - 634 млн подписчиков, 2.67 млн фунтов стерлингов за публикацию.
  • Лионель Месси (Футбол) - 504 млн, £2.12 млн;
  • Вират Кохли (Крикет) - 270 млн, £1.14 млн;
  • Неймар (Футбол) - 223 млн, £937,000; Неймар (Футбол) - 223 млн, £937,000;
  • Леброн Джеймс (Баскетбол) - 159 млн, £690,000;
  • Килиан Мбаппе (Футбол) - 120 млн, £503,000;
  • Дэвид Бекхэм (Футбол) - 88.1 млн, £372,000;
  • Карим Бензема (Футбол) - 76.8 млн, £324,000;
  • Роналдиньо (Футбол) - 76.6 млн, £322,000;
  • Златан Ибрагимович (Футбол) - 64.3 млн, £272,000.
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Лионель Месси Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Карим Бензема Неймар Килиан Мбаппе
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Источник:
givemesport
Опубликовал: Екатерина Власова
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