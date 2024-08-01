Луческу может вернуться к тренерской работе

79-летний наставник еще не сказал свое последнее слово в карьере. Мирча может возглавить сборную Румынии. Местная Федерация футбола ожидает ответа специалиста на предложение в ближайшее время.

Источник сообщает, что для Луческу подготовили контракт до окончания ЧМ-2026. Согласно документу Мистер будет зарабатывать 27 тысяч евро в месяц, хотя экс-коуч "Шахтера" не интересовался материальными условиями сотрудничества.

Наставник возглавлял национальную команду своей страны в первой половине 1980-х. Он выводил "желтых" на континентальное первенство 1984 года.