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Луческу может вернуться к тренерской работе

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Мистер находится без работы больше восьми месяцев

Луческу может вернуться к тренерской работе

Фото: Sportbox

Новина українською

79-летний наставник еще не сказал свое последнее слово в карьере. Мирча может возглавить сборную Румынии. Местная Федерация футбола ожидает ответа специалиста на предложение в ближайшее время.

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Источник сообщает, что для Луческу подготовили контракт до окончания ЧМ-2026. Согласно документу Мистер будет зарабатывать 27 тысяч евро в месяц, хотя экс-коуч "Шахтера" не интересовался материальными условиями сотрудничества.

Наставник возглавлял национальную команду своей страны в первой половине 1980-х. Он выводил "желтых" на континентальное первенство 1984 года.

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Мирча Луческу Национальная сборная Румынии
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Александр Симченко
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