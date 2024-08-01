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Луческу – о возвращении к работе: Это правда. Я собираюсь установить мировой рекорд

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Мистер рвется в бой

Луческу – о возвращении к работе: Это правда. Я собираюсь установить мировой рекорд

Фото: ФК Динамо Киев

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Мирча прокомментировал слухи в СМИ о возобновлении тренерской деятельности на посту сборной Румынии.

"Это правда, что я говорил со Стойкице, мы разговаривали, кажется, четырежды. Было бы хорошо убедить Эди [Иорданеску] остаться, но... Я всегда был готов помочь. Я собираюсь установить мировой рекорд. Не думаю, что найдется еще кто-нибудь, кто вернулся бы в сборную через столько лет”, – заявил специалист.

Луческу тренирует с 1979 года.

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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Александр Симченко
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