Битва четвёртых команд АПЛ и Бундеслиги. Лейпциг - Астон Вилла 2:0. Видеообзор спарринга
Выиграла Германия
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" обыграл "Астон Виллу" в рамках товарищеского матча со счётом 2:0.
Победу немецкому клубу принесли голы Андре Силвы и Лои Опенды.
На 42-й минуте встречи красную карточку заработал защитник "Виллы" Диего Карлос.
1 августа. Харрисон. "Ред Булл Арена".
"Лейпциг" - "Астон Вилла" 2:0
Голы: Силва 17, Опенда 41
Удаление: Диего Карлос 42
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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