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Битва четвёртых команд АПЛ и Бундеслиги. Лейпциг - Астон Вилла 2:0. Видеообзор спарринга

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Выиграла Германия

Битва четвёртых команд АПЛ и Бундеслиги. Лейпциг - Астон Вилла 2:0. Видеообзор спарринга

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лейпциг" обыграл "Астон Виллу" в рамках товарищеского матча со счётом 2:0.

Победу немецкому клубу принесли голы Андре Силвы и Лои Опенды.

На 42-й минуте встречи красную карточку заработал защитник "Виллы" Диего Карлос.

1 августа. Харрисон. "Ред Булл Арена".

"Лейпциг" - "Астон Вилла" 2:0

Голы: Силва 17, Опенда 41

Удаление: Диего Карлос 42

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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