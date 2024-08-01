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Бывший тренер по технике МЮ возглавил сборную Ямайки

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Детали контракта пока неизвестны

Бывший тренер по технике МЮ возглавил сборную Ямайки

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер по технике "Манчестер Юнайтед" Стив Макларен возглавил мужскую сборную Ямайки.

Сейчас детали контракта специалиста с национальной командой остаются в тайне.

Стив работал в "Манчестере" с июля 2022 года. 63-летний англичанин также был тренером ром "Ньюкасла", "КРП", сборной Англии, "Ноттингем Фореста" и других.

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