Бывший тренер по технике МЮ возглавил сборную Ямайки

Бывший тренер по технике "Манчестер Юнайтед" Стив Макларен возглавил мужскую сборную Ямайки.

Сейчас детали контракта специалиста с национальной командой остаются в тайне.

Стив работал в "Манчестере" с июля 2022 года. 63-летний англичанин также был тренером ром "Ньюкасла", "КРП", сборной Англии, "Ноттингем Фореста" и других.

Please help us welcome the New Coach of the Jamaica Senior Men’s National Team Mr. Stephen McClaren ???????? pic.twitter.com/UoOeeGWXVw