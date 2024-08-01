Бывший тренер по технике МЮ возглавил сборную Ямайки
Детали контракта пока неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер по технике "Манчестер Юнайтед" Стив Макларен возглавил мужскую сборную Ямайки.
Сейчас детали контракта специалиста с национальной командой остаются в тайне.
Стив работал в "Манчестере" с июля 2022 года. 63-летний англичанин также был тренером ром "Ньюкасла", "КРП", сборной Англии, "Ноттингем Фореста" и других.
Please help us welcome the New Coach of the Jamaica Senior Men’s National Team Mr. Stephen McClaren ???????? pic.twitter.com/UoOeeGWXVw— Official J.F.F (@jff_football) July 31, 2024
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