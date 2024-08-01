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Звездный новичок Аталанты: Я без колебаний выбрал именно этот проект

Общие новости
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Футболист выступил на пресс-конференции

Звездный новичок Аталанты: Я без колебаний выбрал именно этот проект

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Николо Дзаньоло недавно присоединился к "Аталанте" на правах аренды из "Галатасарая".

На пресс-конференции игрок прокомментировал свой выбор:

"Как только я узнал, что есть интерес со стороны этого клуба, я не хотел даже слышать о других предложениях, я без колебаний выбрал этот проект.

Это правильный шаг в моей карьере, все знают, насколько хорошо тренер умеет вытягивать максимум из молодых игроков".

Николо отдал предпочтение "Аталанте", несмотря на предложения от других команд, таких как: "Вильярреал" и "Фиорентина".

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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