Звездный новичок Аталанты: Я без колебаний выбрал именно этот проект
Футболист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Николо Дзаньоло недавно присоединился к "Аталанте" на правах аренды из "Галатасарая".
На пресс-конференции игрок прокомментировал свой выбор:
"Как только я узнал, что есть интерес со стороны этого клуба, я не хотел даже слышать о других предложениях, я без колебаний выбрал этот проект.
Это правильный шаг в моей карьере, все знают, насколько хорошо тренер умеет вытягивать максимум из молодых игроков".
Николо отдал предпочтение "Аталанте", несмотря на предложения от других команд, таких как: "Вильярреал" и "Фиорентина".
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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