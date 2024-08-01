Звездный новичок Аталанты: Я без колебаний выбрал именно этот проект

Николо Дзаньоло недавно присоединился к "Аталанте" на правах аренды из "Галатасарая".

На пресс-конференции игрок прокомментировал свой выбор:

"Как только я узнал, что есть интерес со стороны этого клуба, я не хотел даже слышать о других предложениях, я без колебаний выбрал этот проект.

Это правильный шаг в моей карьере, все знают, насколько хорошо тренер умеет вытягивать максимум из молодых игроков".