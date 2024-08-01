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ФИФА снова предлагает обсудить календарь матчей с европейскими лигами и профсоюзом игроков

Общие новости
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Мы считаем, что можно решить проблему другим способом (с)

ФИФА снова предлагает обсудить календарь матчей с европейскими лигами и профсоюзом игроков

Фото: twitter.com/fifamedia

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) готова обсудить с организациями, которые выступили против нового футбольного календаря, в частности, европейскими лигами и профсоюзом игроков FIFPro, которые угрожают подать иск в суд.

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Пресс-секретарь организации отметил, что FIFА уже направляла приглашение на встречу Европейским лигам и FIFPro еще в мае, однако не получила никакого ответа.

"ФИФА считает, что можно решить проблему другим способом, чем угрозой судебным иском, и предложение вступить в диалог остается в силе", - говорится в новом заявлении ассоциации.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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