Вылет Полесья из еврокубков, успехи украинцев на Олимпиаде и проблемы Манчестер Юнайтед. Главные новости за 1 августа

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы житомирское "Полесье" уступило словенской "Олимпии" и завершило свои выступления на евроарене. Это был первый сезон "волков" в еврокубках и первый опыт оказался очень горьким. Неделю назад они уступили в Любляне со счетом 2:0 и вчера прошел ответный матч, в котором они повторно проиграли, на этот раз со счетом 2:1.

Впрочем Богдану Кушниренко удалось забить исторический первый гол своей команды на евроарене, произошло это на первой минуте и тогда даже появилась надежда, что камбэк возможен. Однако уже на 11-й минуте "Олимпия" сравняла счет и дальнейшие попытки "Полесья" изменить ситуацию на поле не увенчались успехом. В конце игры люблянцы оформили и победный гол и спокойно прошли дальше.

Продолжаются соревнования по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2024. Вчера состоялся финал в стрельбе с трех позиций 50 м (винтовка). Среди участников этих соревнований также был украинец Сергей Кулиш. Спортсмены стреляли в мишени из трех положений: с колена, лежа и стоя. В течение финала Сергей Кулиш всегда находился в главной тройке, где в итоге удалось завоевать вторую медаль для Украины. Наш спортсмен завоевал серебро, показав результат 461.3 очка. Сергей Кулиш проиграл олимпийскому чемпиону китайцу Лю Юкуну чуть больше двух очков - 463.6.

Сразу два важных футболиста "красных дьяволов" получили тяжелые травмы, из-за которых пропустят начало сезона. Речь о Лени Йоро, новичке, который только присоединился к клубу с "Олд Траффорд", он выбыл на 3 месяца. Также травмировался и основной нападающий Расмус Хойлунд, который пропустит 6 недель. Оба получили свои повреждения в товарищеском матче против "Арсенала".

Это означает, что Йоро пропустит девять игр Премьер-лиги, включая матчи с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой", а также старт кампании "Юнайтед" в Лиге Европы и Кубке лиги. У Гойлунда возникли проблемы с подколенным сухожилием. В итоге форвард выбыл до сентябрьской международной паузы, что означает, что он пропустит игру с "Ливерпулем" на "Олд Траффорд", которая состоится 1 сентября.

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик находится в шаге от перехода в "Рому". Украинец уже прибыл в Италию, чтобы подписать контракт с новым клубом. Возле аэропорта Чиампино форварда ждали болельщики, которые скандировали его фамилию. Довбык подпишет с "волками" договор до 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма единовременного платежа по трансферу составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.

Федерация футбола Франции приняла решение понизить "Бордо" до четвертого дивизиона. На слушании, которое состоялось 1 августа, в финансовой комиссии Французской футбольной ассоциации клуб пытался отстоять свое право остаться в третьем эшелоне, несмотря на текущие проблемы. В конце концов, им это не удалось. "Бордо" еще может подать апелляцию в Олимпийский комитет Франции. Ранее клуб уже объявил, что отказывается от профессионального статуса.