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Неймар - о восстановлении: Бывают трудные дни, когда всё хочется бросить. Но я воин, который не остановится

Общие новости

Звезда "селесао" верит в себя

Неймар - о восстановлении: Бывают трудные дни, когда всё хочется бросить. Но я воин, который не остановится

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар рассказал о своём восстановлении после тяжёлой травмы и подчеркнул свою психологическую стойкость.

Напомним, 32-летний нападающий "Аль-Хиляля" порвал крестообразную связку в матче за сборную Бразилии против Уругвая в октябре 2023 года, и с тех пор не появлялся на поле.

"После полученной травмы бывают трудные дни, когда всё хочется бросить. Тяжело всё это пережить.

Но я воин, который не остановится, пока не получит то, что хочет! Бог — моя сила и моя крепость. Мы будем продолжать сражаться каждый день", - написал Неймар в соцсетях.

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1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
02.08.2024 в 11:47
Мог стать легендой, как Роналду и Месси, а стал просто миллионером , а с таким образом жизни как у него , годам к 35-40 будет нищим .
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0
0
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Комментарии 3
Черноморчик (Одесса )
02.08.2024 в 11:47
Мог стать легендой, как Роналду и Месси, а стал просто миллионером , а с таким образом жизни как у него , годам к 35-40 будет нищим .
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0
0
Fritz (Кузнецовск)
02.08.2024 в 11:16
Ти клоун і симулянт!
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1
0
oda1979 (Запорожье)
02.08.2024 в 10:45
Разве что воин Тик-токер
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3
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