Неймар - о восстановлении: Бывают трудные дни, когда всё хочется бросить. Но я воин, который не остановится
Звезда "селесао" верит в себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Неймар рассказал о своём восстановлении после тяжёлой травмы и подчеркнул свою психологическую стойкость.
Напомним, 32-летний нападающий "Аль-Хиляля" порвал крестообразную связку в матче за сборную Бразилии против Уругвая в октябре 2023 года, и с тех пор не появлялся на поле.
"После полученной травмы бывают трудные дни, когда всё хочется бросить. Тяжело всё это пережить.
Но я воин, который не остановится, пока не получит то, что хочет! Бог — моя сила и моя крепость. Мы будем продолжать сражаться каждый день", - написал Неймар в соцсетях.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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Черноморчик (Одесса )
02.08.2024 в 11:47
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