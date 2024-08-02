Неймар - о восстановлении: Бывают трудные дни, когда всё хочется бросить. Но я воин, который не остановится

Неймар рассказал о своём восстановлении после тяжёлой травмы и подчеркнул свою психологическую стойкость.

Напомним, 32-летний нападающий "Аль-Хиляля" порвал крестообразную связку в матче за сборную Бразилии против Уругвая в октябре 2023 года, и с тех пор не появлялся на поле.