Луческу – о том, чтобы возглавить сборную Румынии: Сейчас это особая ситуация
Подтвердил факт переговоров, но опроверг, что согласился возглавить сборную
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое возможное назначение тренером сборной Румынии.
"Неоднократно говорил, что больше не заинтересован в возвращении в сборную Румынии, но сейчас это особая ситуация. Эди (Эдуард Йорданеску) покинул сборную, к сожалению, после Евро, Хаги (Георге Хаджи) отказался, времени до первых матчей (Лиги наций) очень мало, вариантов тоже.
Это также одна из причин, почему я пока что нахожусь в периоде серьезного анализа по предложению федерации. Повторяю и подчеркиваю, чтобы всем было понятно: я ничего не принял, я все еще думаю об этом, я не дал никому никакого ответа", — сказал Луческу.
Напомним, сейчас национальную сборную Румынии возглавляет Эдуард Йорданеску.
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