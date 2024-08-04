Луческу – о том, чтобы возглавить сборную Румынии: Сейчас это особая ситуация

Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое возможное назначение тренером сборной Румынии.

"Неоднократно говорил, что больше не заинтересован в возвращении в сборную Румынии, но сейчас это особая ситуация. Эди (Эдуард Йорданеску) покинул сборную, к сожалению, после Евро, Хаги (Георге Хаджи) отказался, времени до первых матчей (Лиги наций) очень мало, вариантов тоже.

Это также одна из причин, почему я пока что нахожусь в периоде серьезного анализа по предложению федерации. Повторяю и подчеркиваю, чтобы всем было понятно: я ничего не принял, я все еще думаю об этом, я не дал никому никакого ответа", — сказал Луческу.