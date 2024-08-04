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Луческу – о том, чтобы возглавить сборную Румынии: Сейчас это особая ситуация

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Подтвердил факт переговоров, но опроверг, что согласился возглавить сборную

Луческу – о том, чтобы возглавить сборную Румынии: Сейчас это особая ситуация

Фото: ФК Динамо Київ

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Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое возможное назначение тренером сборной Румынии.

"Неоднократно говорил, что больше не заинтересован в возвращении в сборную Румынии, но сейчас это особая ситуация. Эди (Эдуард Йорданеску) покинул сборную, к сожалению, после Евро, Хаги (Георге Хаджи) отказался, времени до первых матчей (Лиги наций) очень мало, вариантов тоже.

Это также одна из причин, почему я пока что нахожусь в периоде серьезного анализа по предложению федерации. Повторяю и подчеркиваю, чтобы всем было понятно: я ничего не принял, я все еще думаю об этом, я не дал никому никакого ответа", — сказал Луческу.

Напомним, сейчас национальную сборную Румынии возглавляет Эдуард Йорданеску.

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Мирча Луческу Румыния
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Источник:
GSP
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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