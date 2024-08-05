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5:0 от Шахтера, Барса обыграла Реал, чудо-камбэк Порту. Главные новости за 4 августа

Общие новости

УПЛ-2024/25 официально стартовала

5:0 от Шахтера, Барса обыграла Реал, чудо-камбэк Порту. Главные новости за 4 августа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Castillo/Real Madrid

UA-Футбол
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“Шахтер" начал УПЛ с убедительного разгрома "Ворсклы"

Полтавская команда в матче против чемпиона просто развалилась - "Горняки" забивали, сколько хотели. В бомбардиры неожиданно выбился Николай Матвиенко — у него дубль. Также отличились Зубков, Судаков и Сикан. Легкая победа.

Остальная УПЛ: поздние голы "Зари" и ЛНЗ, спасение "Колоса"

ЛНЗ в одной из последних атак дожал новичка элиты "Левый берег" - 1:0. "Колос" и "Оболонь" устроили эпичную перестрелку во втором тайме, в которой Коваливку спас точный удар Цурикова — 2:2. Ну, и арендованный Яцик принес "Заре" победу над "Ингульцом" тоже в компенсированное время — 2:1.

Суперкубки европейских стран: камбэк "Порту", успех "Фейенорда"

Это что-то невероятное. "Спортинг" выигрывал в Суперкубке Португалии 3:0 уже на 25-й минуте, но в итоге "Драконы" сперва перевели игру в овертайм, а там Иван Хайме принес им победу — 4:3. Также драма была в Суперкубке Нидерландов - "Фейенорд" одолел ПСВ в серии пенальти после ничьи 2:2.

Товарищеские матчи: "Барса" бьет "Реал", успехи "Ман Сити" и "Ливерпуля"

Гранды пока играют спарринги преимущественно резервистами, и в одном из таких матчей "Барса" одолела "Реал" 2:1 с дублем юного Пау Виктора. Также отмечаем победу "Ман Сити" над "Челси" 4:2 — синим не помог даже Мудрик. Ну, и "Ливерпуль" не имел малейших проблем с "МЮ" - 3:0.

Трансфер дня: Хави Симонс остается в Лейпциге

Многие клубы интересовались голландским хавбеком "ПСЖ" - среди них "Барса", "Бавария" и гранды АПЛ, но он выбрал остаться в "РБ Лейпциг" еще на сезон. Понять Хави легко — в прошлом сезоне он оформил за "Быков" 10+15 в 43 матчах, ему там комфортно.

Кубок Украины: "Пробий" и "Олимпия" идут дальше

"Олимпия" из Савинцев одолела "Креминь", а "Пробий" из Городенки оказался намного сильнее "Хуста". На этом 1-й предварительный раунд Кубка-2024/25 завершен. Жеребьевка 2-го предварительного раунда пройдет уже сегодня, 5 августа, в Доме футбола.

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