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На легенду дортмундской Боруссии претендуют сразу три клуба

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Гуммельс выбирает между тремя европейскими клубами

На легенду дортмундской Боруссии претендуют сразу три клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

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В конце сезона 2023/24 центральный защитник Матс Хуммельс решил не продлевать контракт с дортмундской "Боруссией" и теперь игрок ищет новый клуб для продолжения карьеры.

По информации Николо Скиры, за подписание футболиста соревнуются сразу три клуба: "Болонья", "Вест Хэм" и "Брайтон".

Ранее Хуммельс отклонил предложения от "Монако", "Аякса", "Лилля", "Бенфики" и двух клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что за время своего пребывания в "Боруссии" Матс по два раза выигрывал Бундеслигу, Кубок и трижды Суперкубок Германии.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Болонья Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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