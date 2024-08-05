На легенду дортмундской Боруссии претендуют сразу три клуба

В конце сезона 2023/24 центральный защитник Матс Хуммельс решил не продлевать контракт с дортмундской "Боруссией" и теперь игрок ищет новый клуб для продолжения карьеры.

По информации Николо Скиры, за подписание футболиста соревнуются сразу три клуба: "Болонья", "Вест Хэм" и "Брайтон".

Ранее Хуммельс отклонил предложения от "Монако", "Аякса", "Лилля", "Бенфики" и двух клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что за время своего пребывания в "Боруссии" Матс по два раза выигрывал Бундеслигу, Кубок и трижды Суперкубок Германии.