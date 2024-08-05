На легенду дортмундской Боруссии претендуют сразу три клуба
Гуммельс выбирает между тремя европейскими клубами
Getty Images / Global Images Ukraine
В конце сезона 2023/24 центральный защитник Матс Хуммельс решил не продлевать контракт с дортмундской "Боруссией" и теперь игрок ищет новый клуб для продолжения карьеры.
По информации Николо Скиры, за подписание футболиста соревнуются сразу три клуба: "Болонья", "Вест Хэм" и "Брайтон".
Ранее Хуммельс отклонил предложения от "Монако", "Аякса", "Лилля", "Бенфики" и двух клубов из Саудовской Аравии.
Напомним, что за время своего пребывания в "Боруссии" Матс по два раза выигрывал Бундеслигу, Кубок и трижды Суперкубок Германии.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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