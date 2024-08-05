Луческу во вторник примет сборную Румынии, - источник
Федерация якобы готовит пресс-конференцию по этому поводу
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший наставник "Шахтера" и "Динамо", 79-летний Мирча Луческу во вторник, 6 августа, будет официально представлен в качестве главного тренера сборной Румынии.
Во всяком случае, об этом пишет румынский журналист Эмануэль Рошу в социальной сети Х.
По данным источника, местная федерация соберет по этому поводу пресс-конференцию, на которой Луческу официально и вступит в должность.
Перед Луческу будет стоять задача вывести румын в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится в США, Канаде и Мексике.
Ранее, в первой половине 1980-х Луческу уже возглавлял сборную Румынии. Он выводил "желтых" на континентальное первенство 1984 года.
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