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"Вернулся туда, где я должен быть". Роналду приступил к тренировкам с Аль-Насром

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Криштиану начинает подготовку к новому сезону

"Вернулся туда, где я должен быть". Роналду приступил к тренировкам с Аль-Насром

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел из отпуска.

5 августа звёздный португалец выложил фотографии со своей тренировки в расположении саудовской команды.

"Вернулся туда, где я должен быть!", - написал Криштиану в Instagram.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, а Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 35 голов за 31 матч.

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Криштиану Роналду Аль-Наср тренировка
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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