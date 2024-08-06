"Вернулся туда, где я должен быть". Роналду приступил к тренировкам с Аль-Насром
Криштиану начинает подготовку к новому сезону
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел из отпуска.
5 августа звёздный португалец выложил фотографии со своей тренировки в расположении саудовской команды.
"Вернулся туда, где я должен быть!", - написал Криштиану в Instagram.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, а Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 35 голов за 31 матч.
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