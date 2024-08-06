Шериф официально назначил преемника Юрия Гуры

"Шериф" назначил Мислава Кароглана новым главным тренером, сообщает официальный сайт команды.

42-летний хорватский специалист сменил на этой должности украинца Юрия Гуру, который накануне покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Последним местом работы Кароглана был "Хайдук" Сплит. Тренерскую карьеру начал также в Сплите, где сначала был ассистентом главного тренера. Также в карьере Мислава, который имеет и гражданство Боснии и Герцеговины, был непродолжительный период в ФК "Истра".

Напомним, "Шериф" преодолел первый квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Зиру" (0:1, 3:1), но затем уступил "Эльфсборгу" (0:1, 0:2). После вылета из ЛЕ команда из Тирасполя продолжит выступления в Лиге конференций, где встретится со словенской "Олимпией".