Шериф официально назначил преемника Юрия Гуры
Новым тренером тираспольского клуба стал хорват
Фото: ФК Шериф
"Шериф" назначил Мислава Кароглана новым главным тренером, сообщает официальный сайт команды.
42-летний хорватский специалист сменил на этой должности украинца Юрия Гуру, который накануне покинул клуб по семейным обстоятельствам.
Последним местом работы Кароглана был "Хайдук" Сплит. Тренерскую карьеру начал также в Сплите, где сначала был ассистентом главного тренера. Также в карьере Мислава, который имеет и гражданство Боснии и Герцеговины, был непродолжительный период в ФК "Истра".
Напомним, "Шериф" преодолел первый квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Зиру" (0:1, 3:1), но затем уступил "Эльфсборгу" (0:1, 0:2). После вылета из ЛЕ команда из Тирасполя продолжит выступления в Лиге конференций, где встретится со словенской "Олимпией".
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