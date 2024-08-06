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79-летний Луческу официально возглавил сборную Румынии

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79-летний Луческу официально возглавил сборную Румынии

fcdynamo.com

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Сегодня, 6 августа, на специальной пресс-конференции в офисе румынской федерации футбола бывший наставник донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу был представлен новым главным тренером сборной Румынии.

На этом посту 79-летний специалист сменил Эдварда Йорданеску, который покинул национальную команду сразу после Евро-2024 в связи с окончанием контракта.

Соглашение с Мирчей рассчитано на 2 года. Перед Луческу будет стоять задача вывести румынов в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится в США, Канаде и Мексике.

В первой половине 1980-х Мирча уже возглавлял сборную Румынии. Он выводил "желтых" на континентальное первенство 1984 года.

Напомним, Луческу находился без работы с ноября 2023 года, когда покинул пост главного тренера "Динамо".

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Мирча Луческу Румыния
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Источник:
NationalaRomanieiOfficial
Опубликовал: Алина Ерофеева
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