Кроос: Месси и Роналду были зависимы от успеха на протяжении всей карьеры. и они решили не уходить на пике
Комментарий Тони
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Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Они были зависимы от успеха на протяжении всей своей карьеры. Это никогда не прекращалось. И они решили не уходить на пике, как и 95% всех игроков, а ещё немного наслаждаться футболом, и это хорошо.
Если они довольны этим - тогда все в порядке. Но также очевидно, что у Криштиану, к примеру, дела уже никогда так не шли, как в "Реале". Уверен, что он сам смотрит на это так же", – сказал немец в интервью Bild.
Напомним, 5 июля Кроос провёл прощальный матч в карьере в 1/4 финала Евро-2024 против национальной команды Испании (1:2).
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