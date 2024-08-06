  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Кроос: Месси и Роналду были зависимы от успеха на протяжении всей карьеры. и они решили не уходить на пике

Общие новости

Комментарий Тони

Кроос: Месси и Роналду были зависимы от успеха на протяжении всей карьеры. и они решили не уходить на пике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Они были зависимы от успеха на протяжении всей своей карьеры. Это никогда не прекращалось. И они решили не уходить на пике, как и 95% всех игроков, а ещё немного наслаждаться футболом, и это хорошо.

Если они довольны этим - тогда все в порядке. Но также очевидно, что у Криштиану, к примеру, дела уже никогда так не шли, как в "Реале". Уверен, что он сам смотрит на это так же", – сказал немец в интервью Bild.

Напомним, 5 июля Кроос провёл прощальный матч в карьере в 1/4 финала Евро-2024 против национальной команды Испании (1:2).

По теме
yellow-arrow
79-летний Луческу официально возглавил сборную Румынии
yellow-arrow
Шериф официально назначил преемника Юрия Гуры
yellow-arrow
"Вернулся туда, где я должен быть". Роналду приступил к тренировкам с Аль-Насром
Лионель Месси Тони Кроос Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости