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Луческу - о назначении в сборную Румынии: Жена говорила не браться за эту работу

Общие новости

Румынский тренер вернулся к тренерству

Луческу - о назначении в сборную Румынии: Жена говорила не браться за эту работу

Фото: frf.ro

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Новоиспеченный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал свое назначение.

"Многие чувства преодолевали меня, прежде всего ностальгия. Вчера мы около трех часов говорили о футболе. Я никогда не думал, что мне сделают предложение. Если честно, я и не хотел, чтобы мне сделали предложение, потому что хотел, чтобы приходили молодые тренеры.

Иорданеску собрал компактную, сбалансированную команду и было, чтобы он продолжал свою работу, но, насколько я понимаю, он этого не хотел. Я посоветовал ему поговорить с Георге Хаджи, потому что любит национальную команду.

Раз у нас не останется другого выхода, я обязан вернуться и предложить все, чему научился за это время. Я знаю, что это будет сложно, но верю в поколение игроков, это команда-победитель. Произошедшее в матчах с Бельгией и Нидерландами стало наглядным доказательством того, что игрокам не хватает опыта. Это группа игроков, которая может значительно возрасти.

Мне не нужны ни деньги, ни создание определенного имиджа, к работе в сборной меня подтолкнули те замечательные моменты, которые я пережил. Мое решение было предопределено исключительно любовью к футболу. Я сделаю все, чтобы удачно пройти квалификацию на чемпионат мира.

Моя жена говорила мне не приступать к этой работе. Разван (сын Луческу - прим.) сказал мне делать то, что я считаю правильным, и то, что я чувствую. Мне стало интересно, потому что это будет нелегко", – поделился Луческу.

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Источник:
Eurosport.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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