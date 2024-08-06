Заслуживает уважения. Динамо поздравило 79-летнего Луческу с должностью главного тренера сборной Румынии
Тренер еще поработает
Сегодня, 6 августа, на специальной пресс-конференции в офисе румынской федерации футбола бывший наставник донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу был представлен новым главным тренером сборной Румынии.
Не прошло это событие и мимо киевского "Динамо", которое тренер не так давно возглавлял.
Киевский клуб на официальном сайте поздравил тренера с новой должностью.
"После того, как Мирча Луческу покинул "Динамо", он имел целый ряд вариантов с продолжением тренерской карьеры, но выбрал именно национальную команду Румынии.
Огромный уровень ответственности – это то, что всегда сопровождало Луческу во время его работы тренером. И вот в 79 лет он возвращается в качестве наставника в главную команду родной страны. Это заслуживает уважения!
ФК "Динамо" желает Мирчи Луческу успехов и побед со сборной Румынии", – отметили в клубе.
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