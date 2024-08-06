Экоактивисты устроили погром в роскошной вилле Месси

Испанские экоактивисты из группы Futuro Vegetal взяли на себя ответственность за вандализм в вилле аргентинского футболиста Лионеля Месси на испанском острове Ивица.

Активисты проникли на территорию роскошного поместья стоимостью 11 миллионов евро и разрисовали стены черной и красной краской. Надписи на стенах призывали к борьбе с климатическим кризисом и неравенством в обществе.

Нарушители утверждают, что чрезмерное потребительское поведение богачей вредит планете. Кроме того, Месси до сих пор не смог получить сертификат для проживания, документ, который выдается местной, поскольку вилла игрока не соответствует строительным нормам.