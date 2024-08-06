Легенда дортмундской Боруссии может завершить свою карьеру

Легенда дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс может завершить свою карьеру этим летом.

По словам Флориана Плеттенберга, футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, может отклонить все предложения от клубов и завершить карьеру.

Напомним, что сейчас Хуммельсом интересуются "Вест Хэм" и "Брайтон". Ранее игрок отказался от предложения "Монако", "Аякса", "Лилля", "Бенфики" и двух клубов из Саудовской Аравии.

Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.