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Легенда дортмундской Боруссии может завершить свою карьеру

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Хуммельс пока еще не определился со своим будущим

Легенда дортмундской Боруссии может завершить свою карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс может завершить свою карьеру этим летом.

По словам Флориана Плеттенберга, футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, может отклонить все предложения от клубов и завершить карьеру.

Напомним, что сейчас Хуммельсом интересуются "Вест Хэм" и "Брайтон". Ранее игрок отказался от предложения "Монако", "Аякса", "Лилля", "Бенфики" и двух клубов из Саудовской Аравии.

Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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